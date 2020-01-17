Лунный посевной календарь огородника на 2020 год. Таблица Лунный посевной календарь - это незаменимый помощник всех, кто работает с землей и растениями. Сам по себе лунный календарь представляет совокупность благоприятных и неблагоприятных дней для работы в саду и огороде.

Все дни Лунного календаря можно условно разделить на хорошие, плохие и нейтральные для работы. Благоприятные дни помогают усилить силу растения, собрать богатый урожай. Есть и плохие дни для работы, посадки, пересадки и других работ.

Что и когда можно садить?

На основе Лунного календаря составляется отдельный посевной календарь. Он помогает садоводам и огородникам выбрать наиболее благоприятные дни активизации семян, пересадки рассады и других работ.

Один из самых благоприятных периодов для этого - растущая фаза Луны. Она проходит с 1 по 14 день Лунного календаря. В этот период осуществляют: посев семян, пересадку саженцев, подкормку, полив, рыхление почвы, прививки деревьев и кустарников. В эти дни лучше не заниматься уничтожением вредителей и болезней. Время растущей фазы Луны помогает растениям набрать полную силу, укорениться на новом месте и дать хороший урожай.

В новолуние лучше ничего не делать, а дать земле отдохнуть. Полнолуние - лучший период для сбора урожая. В этот день ухаживать за растениями: подкармливать, рыхлить, уничтожать вредителей.

Посевной календарь на каждый месяц

Февраль. Именно начиная с этого месяца следует готовиться ко всем посевным работам. В это время начинают высевать томаты в теплицу для выращивания рассады. При наличии достаточного искусственного освещения в конце февраля можно проводить посев семян сельдерея или салатного перца.

Март. Если погодные условия позволяют, то самое время выходить на огород и садовый участок и вплотную заниматься всеми нужными работами. Проще говоря, эксперты рекомендуют высевать под пленку первые семена, а если позволит погода, сеять в открытый грунт лук на зелень, и начинать проращивать картофель на посадку. При спадании морозов начинают работу по обрезке деревьев и формированию их кроны.

Апрель. Отличное время для того, чтобы высевать редис, лук и некоторые виды зелени. В парник можно высаживать рассаду капусты.

Май. Это самый тяжелый и упорный месяц на садовом участке. Именно сейчас нужно максимально приложить усилия, чтобы в дальнейшем наслаждаться результатом своих работ. Какие работы можно включить в этот список?

Первая декада месяца отлично подходит для посадки картофеля.

Проводят работы по мульчированию почвы для снижения ее влажности. Дело в том, что во влажную почву любят откладывать яйца насекомые-вредители, которые обычно просыпаются от спячки именно в это время. Если не сделать эту работу вовремя – когда активно размножаются вредители, что может доставить большое количество проблем.

Третья декада месяца - это время для высадки рассады томатов, баклажанов и салатного перца.

Июнь. По правилам, это завершающий месяц для посадки любых культур. В начале месяца заканчивают посадку помидоров, перца, начинают посев огурцов. В июне большинство растений переживают период бурного роста, поэтому большое внимание следует уделить их поливу и подкормке. Особенно необходимо внимательно отнестись к тем растениям, которые имеют слабую корневую систему, таким как: капуста, салат, шпинат, огурцы и др. При необходимости для ускорения роста растений вносятся минеральные удобрения и различные подкормки.

Июль. Не стоит думать, что если все культуры уже высажены, то на садовом участке нет абсолютно никаких работ. Опытные огородники рекомендуют уделить внимание поливу, подкормке, борьбе с сорняками. В это время идет активное созревание плодов, поэтому растения нуждаются в подпитке питательными веществами.

Июль - отличный месяц для работы в саду. Для небольших косточковых деревьев (груша, яблоня) можно установить подпорки под ветви, чтобы они не сломались под тяжестью плодов.

Август. Это самый долгожданный для многих период, так как наступает время сбора урожая, подведение итогов своей работы.

Сентябрь. Это время, когда начинается самый активный сбор всех клубневых растений.

Октябрь. На садовом участке еще много работы. Прежде всего, необходимо провести все работы по подготовке почвы и грунта. В почву вносят минеральные удобрения, известь, органику, перекапывают. Хотя многие и считают, что перекопка вредит почве через вымерзание микроорганизмов. Однако этот процесс позволяет насытить почву кислородом, а также предотвратить разрастание сорняков. В октябре проводят посев зимостойких растений, таких как морковь, петрушка, щавель. В саду можно высаживать новые деревья.

Таблица наилучших и запрещенных дней для посадок и посева по лунному календарю на 2020 год

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По материалам сайта "В час пик" и портала "Агромир"