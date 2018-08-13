Медреформа продолжается: вторая волна С 1 апреля наряду с «первичкой» государственные деньги «пойдут за пациентом» в учреждения, оказывающие специализированную медпомощь

Единые для всех медучреждений страны тарифы на 27 пакетов медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно, Кабмин собирается утвердить в ближайшее время.

Что надо знать пациентам, чтобы не платить за медицинские услуги, входящие в Программу медицинских гарантий, и что требуется от медучреждений, чтобы получить госфинансирование, рассказали посетившие Сумы 23 января представители Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Поводом для визита стал старт кампании по заключению договоров между медучреждениями «вторички» и НСЗУ, через которую идет госфинансирование.

Для пациента все просто

Как объяснила директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, с 1 апреля в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий - это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует бесплатно. Чтобы воспользоваться этим перечнем, пациент должен сделать несколько простых шагов: заключить декларацию с врачом «первички» (большинство это сделало уже в прошлом году) и получать направления (электронные) на следующие уровни помощи либо от своего врача, либо от узкого специалиста. Это необходимо, для того чтобы пациент, за которым «пойдут деньги» в учреждение, в которые он обратится, был виден в электронной системе здравоохранения.

Как объяснили представители НСЗУ, с 1 апреля учреждения здравоохранения совместно с владельцами могут установить тариф и согласно официальному прайсу брать плату за оказание медпомощи тем пациентам, которые не подписали декларацию либо захотели обратиться за специализированной медпомощью без направления своего врача.

- Если пациент хочет получать помощь от государства, он должен следовать правилам. Если не хочет - может лечиться за собственные деньги, - сказала Т.Бойко. – Мы можем компенсировать лечение, если человек виден в электронной системе.

В то же время представители НСЗУ подчеркнули, что экстренная медицинская помощь должна оказываться всем бесплатно, независимо от наличия декларации.

На что можно рассчитывать

Государство выделяет несколько приоритетных медуслуг, стоимость которых медучреждениям будет компенсироваться по повышенным тарифам: это лечение инфаркта, инсульта, помощь при родах, неонатологическая помощь и диагностика онкозаболеваний.

Кроме вышеупомянутых приоритетов, согласно проекту постановления Кабмина, в 2020 году государство планирует обеспечить бесплатно:

- первичную и экстренную медпомощь;

- хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях и стационарную помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;

- амбулаторную вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь;

- маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию;

- лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;

- диагностику и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;

- диагностику и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;

- психиатрическую помощь взрослым и детям;

- лечение взрослых и детей с туберкулезом;

- диагностику, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека;

- лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии;

- стационарную и мобильную паллиативную медпомощь взрослым и детям;

- медицинскую реабилитацию младенцев, родившихся преждевременно и / или больными, в течение первых трех лет жизни;

- медицинскую реабилитацию взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;

- медицинскую реабилитацию взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

Для больниц все не просто

- Первый год медицинской реформы дал надежду, что изменения, которые происходят, необратимы. При реформировании «первички» в прошлом году достигнуты существенные успехи, - считает директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина. - Медики поверили нам. В новом году активно готовимся к внедрению новой модели финансирования на уровне специализированной медицины.

Медучреждения «вторички», независимо от формы собственности, уже могут подавать заявки в НСЗУ для заключения договоров на оказание определенных видов специализированной помощи. Срок подачи - с 3 по 17 февраля. Однако, по данным НСЗУ, к этому моменту Сумская область подошла далеко не со 100-процентной готовностью: как выяснилось, готовы к контрактированию около 78% медицинских учреждений, оказывающих специализированную помощь (в Сумах 83-процентная готовность). Это 14-е место среди областей Украины.

Надлежащая готовность к качественному оказанию специализированных медуслуг – это условие, в соответствии с которым учреждения «вторички» с 1 апреля получат государственные средства по Программе медицинских гарантий. Государственная субвенция на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 года уже не предусмотрена.

По информации в.и.о. председателя облгосадминистрации Ирины Купрейчик, чтобы выполнить требования НСЗУ, области не хватает почти 1,5 млрд. грн! В то время как все специализированные медицинские учреждения должны были быть готовы к контрактированию до 31 января 2020 года – автономизированы, компьютеризированы и подключены к электронной системе здравоохранения. Глава области ждет ответов из Киева, жалуясь на проблемы с обеспечением компьютерной техникой и скоростным интернетом, а также не знает, как быть с госпиталем для ветеранов, диспансером радиационной защиты населения, санаториями.

Сумской облсовет на последней сессии обратился в Верховную Раду, Кабинет Министров, Министерство здравоохранения и Министерство по делам ветеранов с просьбой решить вопрос финансирования специализированных медучреждений для ветеранов и чернобыльцев не через НСЗУ, а напрямую из госбюджета.

Кроме того, депутаты решили создать областную программу поддержки пациентов льготных категорий из областного бюджета.

Как объяснила Т.Бойко, сколько больниц должно быть в области, решают местные власти. Есть два вида требований: минимальные - если больница хочет оставаться больницей, заключив договор по одному-двум пакетам медуслуг; и повышенные – если больница хочет получать от НСЗУ повышенные тарифы. К примеру, по месту оказания помощи инсультным больным обязательно должен быть аппарат КТ и пр.

Если медучреждение получит от НСЗУ меньше средств, чем по старой системе финансирования койко-мест, представители НСЗУ советуют следующие варианты: объединить больницы, поддержать их за счет местных бюджетов, перепрофилировать и заключить договор с НСЗУ, к примеру на оказание палиативной помощи, а также искать пути финансирования за счет грантов и спонсоров.