Медреформа продолжается: вторая волна

Единые для всех медучреждений страны тарифы на 27 пакетов медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно, Кабмин собирается утвердить в ближайшее время.
Что надо знать пациентам, чтобы не платить за медицинские услуги, входящие в Программу медицинских гарантий, и что требуется от медучреждений, чтобы получить госфинансирование, рассказали посетившие Сумы 23 января представители Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Поводом для визита стал старт кампании по заключению договоров между медучреждениями «вторички» и НСЗУ, через которую идет госфинансирование.
Как объяснила директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко, с 1 апреля в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий - это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует бесплатно. Чтобы воспользоваться этим перечнем, пациент должен сделать несколько простых шагов: заключить декларацию с врачом «первички» (большинство это сделало уже в прошлом году) и получать направления (электронные) на следующие уровни помощи либо от своего врача, либо от узкого специалиста. Это необходимо, для того чтобы пациент, за которым «пойдут деньги» в учреждение, в которые он обратится, был виден в электронной системе здравоохранения.
Как объяснили представители НСЗУ, с 1 апреля учреждения здравоохранения совместно с владельцами могут установить тариф и согласно официальному прайсу брать плату за оказание медпомощи тем пациентам, которые не подписали декларацию либо захотели обратиться за специализированной медпомощью без направления своего врача.
- Если пациент хочет получать помощь от государства, он должен следовать правилам. Если не хочет - может лечиться за собственные деньги, - сказала Т.Бойко. – Мы можем компенсировать лечение, если человек виден в электронной системе.
В то же время представители НСЗУ подчеркнули, что экстренная медицинская помощь должна оказываться всем бесплатно, независимо от наличия декларации.
Государство выделяет несколько приоритетных медуслуг, стоимость которых медучреждениям будет компенсироваться по повышенным тарифам: это лечение инфаркта, инсульта, помощь при родах, неонатологическая помощь и диагностика онкозаболеваний.
Кроме вышеупомянутых приоритетов, согласно проекту постановления Кабмина, в 2020 году государство планирует обеспечить бесплатно:
- первичную и экстренную медпомощь;
- хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях и стационарную помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
- амбулаторную вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь;
- маммографию, гистероскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, цистоскопию, бронхоскопию;
- лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;
- диагностику и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;
- диагностику и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;
- психиатрическую помощь взрослым и детям;
- лечение взрослых и детей с туберкулезом;
- диагностику, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека;
- лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии;
- стационарную и мобильную паллиативную медпомощь взрослым и детям;
- медицинскую реабилитацию младенцев, родившихся преждевременно и / или больными, в течение первых трех лет жизни;
- медицинскую реабилитацию взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
- медицинскую реабилитацию взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
- Первый год медицинской реформы дал надежду, что изменения, которые происходят, необратимы. При реформировании «первички» в прошлом году достигнуты существенные успехи, - считает директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина. - Медики поверили нам. В новом году активно готовимся к внедрению новой модели финансирования на уровне специализированной медицины.
Медучреждения «вторички», независимо от формы собственности, уже могут подавать заявки в НСЗУ для заключения договоров на оказание определенных видов специализированной помощи. Срок подачи - с 3 по 17 февраля. Однако, по данным НСЗУ, к этому моменту Сумская область подошла далеко не со 100-процентной готовностью: как выяснилось, готовы к контрактированию около 78% медицинских учреждений, оказывающих специализированную помощь (в Сумах 83-процентная готовность). Это 14-е место среди областей Украины.
Надлежащая готовность к качественному оказанию специализированных медуслуг – это условие, в соответствии с которым учреждения «вторички» с 1 апреля получат государственные средства по Программе медицинских гарантий. Государственная субвенция на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 года уже не предусмотрена.
По информации в.и.о. председателя облгосадминистрации Ирины Купрейчик, чтобы выполнить требования НСЗУ, области не хватает почти 1,5 млрд. грн! В то время как все специализированные медицинские учреждения должны были быть готовы к контрактированию до 31 января 2020 года – автономизированы, компьютеризированы и подключены к электронной системе здравоохранения. Глава области ждет ответов из Киева, жалуясь на проблемы с обеспечением компьютерной техникой и скоростным интернетом, а также не знает, как быть с госпиталем для ветеранов, диспансером радиационной защиты населения, санаториями.
Сумской облсовет на последней сессии обратился в Верховную Раду, Кабинет Министров, Министерство здравоохранения и Министерство по делам ветеранов с просьбой решить вопрос финансирования специализированных медучреждений для ветеранов и чернобыльцев не через НСЗУ, а напрямую из госбюджета.
Кроме того, депутаты решили создать областную программу поддержки пациентов льготных категорий из областного бюджета.
Как объяснила Т.Бойко, сколько больниц должно быть в области, решают местные власти. Есть два вида требований: минимальные - если больница хочет оставаться больницей, заключив договор по одному-двум пакетам медуслуг; и повышенные – если больница хочет получать от НСЗУ повышенные тарифы. К примеру, по месту оказания помощи инсультным больным обязательно должен быть аппарат КТ и пр.
Если медучреждение получит от НСЗУ меньше средств, чем по старой системе финансирования койко-мест, представители НСЗУ советуют следующие варианты: объединить больницы, поддержать их за счет местных бюджетов, перепрофилировать и заключить договор с НСЗУ, к примеру на оказание палиативной помощи, а также искать пути финансирования за счет грантов и спонсоров.
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