Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ® Старт медицинской реформы в Украине стал причиной множества изменений в порядке и стоимости лечения во всех медицинских учреждениях страны.

Но до ее завершения еще далеко и, к сожалению, сейчас получить своевременную, полноценную и квалифицированную медпомощь очень часто можно только в платном порядке. Оптимальный выход в такой ситуации – приобретение страхового полиса ДМС.



Сколько стоит страховка и какие риски включает? Цена полиса во многом зависит от его содержания.

Что покрывает медицинская страховка?

На сайте https://alfaic.ua/ можно купить медицинскую страховку онлайн, при этом самостоятельно выбрав программу с необходимыми опциями. Полный спектр услуг подразумевает:

• амбулаторное лечение – прием лечащего врача, консультации, диагностику, вызов врача на дом, получение больничного;

• стационарное лечение – получение медицинской помощи в больницах, сдача анализов, прохождение обследований и пр.;

• экстренная неотложная помощь, в том числе вызов бригады Скорой помощи и транспортировка в мед учреждение;

• экстренная стоматологическая помощь;

• обеспечение необходимыми медицинскими препаратами.

Сколько стоит медицинская страховка в Украине

Анализ предложений разных страховых компаний показывает – средняя стоимость медицинской страховки варьируется. В зависимости от цены полиса будет рассчитана сумма страховых выплат – если вы хотите получить достаточную компенсацию для покрытия расходов на дорогостоящее лечение придется заплатить больше.

При расчете стоимости страховки берутся во внимание такие факторы как:

• личные данные пациента, включая возраст, анамнез;

• виды медицинской помощи, которые будут покрываться;

• уровень клиник, в которых будут предоставляться мед. услуги и пр.

Иногда оказывается выгоднее купить полис семейного страхования – тогда при перерасчете цены страховки на одного человека выходит, что платить придется гораздо меньше.

Если условиями полиса предусмотрены услуги узкопрофильных специалистов, массажи, стоматологическая помощь, цена страховки возрастет. Прежде чем принять окончательное решение подумайте – сколько вы тратите в год на получение различной мед помощи? В какую сумму обходится лечение хронических заболеваний, как часто вы сталкиваетесь с непредвиденным ухудшением самочувствия. Проанализировав современные тенденции в медицине и ценообразовании на мед услуги несложно понять – сегодня даже самая дорогая страховка оказывается выгодным приобретением. А вот какой полис лучше выбрать – узнайте подробнее на сайте https://alfaic.ua/ru/product/strahovanie-zdorovya/dms.