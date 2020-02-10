Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23297

Обережно! Тонкий лід!

У зв'язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах почав формуватися нестійкий льодовий покрив – товщина якого вкрай небезпечна. Проте, незважаючи на це, люди масово виходять на риболовлю, а діти просто бавляться на кризі. Але часом достатньо одного кроку аби миттєво опинитися у крижаній воді.

Аби застерегти громадян від нещасних випадків рятувальники вкотре нагадують правила безпечного перебування на кризі:

- перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання – 25 см;

- виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди;

- робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одна від одної;

- обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся;

- не виходьте на лід поодинці і у нічний час;

- вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;

- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом;

- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;

- у періоди відлиг та нестійких погодних умов, категорично забороняється виходити на кригу водойм.

Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».

 

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Тонкий лед

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