Обережно! Тонкий лід!

Аби застерегти громадян від нещасних випадків рятувальники вкотре нагадують правила безпечного перебування на кризі:
- перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання – 25 см;
- виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди;
- робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані одна від одної;
- обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся;
- не виходьте на лід поодинці і у нічний час;
- вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;
- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом;
- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;
- у періоди відлиг та нестійких погодних умов, категорично забороняється виходити на кригу водойм.
Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
Зимова рибалка – улюблене зайняття рибалок-любителів. Рибалки не зважають навіть на несприятливі погодні умови....
Сумчан просят быть осмотрительными на льду....