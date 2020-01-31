Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ® В прошлом году КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета выполнило более 3800 заказов.

Почему, несмотря на значительную конкуренцию на рынке технической инвентаризации, жители Сум чаще всего выбирали именно наше предприятие?

С точки зрения теории, люди выбирают исполнителя услуг с целью минимизации собственных рисков - они не хотят быть обманутыми. Ведь так бывает, что обещают сделать всё быстро и качественно, а потом клиент за свои же деньги выступает в роли просителя.

На практике, у каждого заказчика свои критерии выбора исполнителя услуг.

Кто-то выбрал нас по привычке, ведь предприятие занимается технической инвентаризацией более 75 лет.

Кто-то ценит своё время, ведь в КП заказы принимаются и выдаются ежедневно с 8 до 17 часов - клиенту не надо искать исполнителя и договариваться о встрече где-то на улице.

Кому-то нравится, что все денежные операции проводятся через кассовый аппарат и оформляются при этом все сопутствующие финансовые документы.

Кого-то устраивает, что 50% всех полученных денег от заказчика, коммунальное предприятие возвращает в виде налогов и сборов в государственный и местный бюджеты. Многие понимают, что когда конкурент обещает сделать на 10% дешевле, все полученные деньги он положит себе в карман и не вспомнит о налогах.

Кто-то знает, что если БТИ сделало документы, то специалисты предприятия всегда выступят на стороне заказчика даже через многие годы: здесь всё архивируется.

Причин выбора много, но знание их важно для нас, ведь надо соответствовать ожиданиям клиентов.

Большинство жителей города не помнят полное название предприятия, им больше известна аббревиатура – БТИ. Все знают, если возникают вопросы с недвижимостью, то надо обращаться в БТИ.

Как ни странно, о высокой деловой репутации нашего предприятия говорит тот факт, что по всему городу развешана реклама «Услуги БТИ» или просто «БТИ». Все хотят быть БТИ.

Но БТИ в Сумах одно – КП «Сумское городское БТИ», что на Садовой, 33.

Если кто-то другой называет себя БТИ, то это всего лишь нечестный способ завлечь клиентов.

Быть на рынке первым не легко. Мы не можем позволить себе не платить налоги, предоставлять некачественные услуги, быть невнимательными к запросам наших клиентов. И даже если заказчики, получив бесплатную консультацию, выбирают другого исполнителя услуг, остаёмся доброжелательными, ведь клиент всегда прав.

Мы благодарны горожанам за их выбор. Думаю, и они не прогадали. Ведь за прошлый год не было не единого сорванного заказа, не единой жалобы на работу предприятия. Спасибо за доверие, мы не подведём.

Борис Афанасьев, директор КП «Сумское городское БТИ» СГС