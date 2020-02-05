Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент Уже в березні розпочнеться новий відбір творчих проєктів у межах програми «Створюй із Суспільним» для регіональних телеканалів Суспільного мовника.

Які зміни цього разу чекають на учасників відбору й коли в ефірі вийдуть програми-переможці попередньої хвилі — розповів сумчанин, член правління Суспільного, відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток Микола Чернотицький, пише UA:СУМИ.

- У зв’язку із запровадженням нової Концепції регіонального мовлення дедалі частіше виникають побоювання, що ви плануєте суттєво скоротити регіональне мовлення. Чи справді є такі плани й на що чекати аудиторії регіональних каналів Суспільного?

— Усе нове й невідоме, будь-які зміни викликають у людей природне побоювання за те, що вони цінують. Я можу лише запевнити, що всі побоювання марні. Ніхто не закриває регіональних каналів Суспільного, скорочення регіонального контенту не планується. Навпаки, ми інвестуємо вдесятеро більше грошей, ніж це було минулого року, у виробництво саме регіональних програм для регіональних каналів Суспільного. Що справді змінюється — це підходи до виробництва. Наприклад, якщо раніше ранкове шоу було в кожного своє окреме, то тепер ми хочемо зробити велике спільне з включеннями з кожного регіону. Якщо раніше в нас були одні відрізки мовлення, які реалізували наші штатні працівники, то тепер ми це переглядаємо, відмовляємося від непопулярних годин, натомість посилюємо успішні відрізки. Також починаємо створювати більше програм на аутсорсі. Тож творцям можна чекати нового масштабного весняного конкурсу проєктів, а нашій аудиторії — більше нових якісних і цікавих програм на регіональних каналах Суспільного.

- Коли саме відбудеться відбір і чи готує Суспільне щось нове в цьому весняному сезоні відбору творчих ідей для регіональних каналів?

— Уже в березні ми розпочнемо новий відбір творчих ідей. Найсуттєвіша зміна цьогоріч — це збільшення бюджету нашого замовлення: якщо минулого року ми мали два мільйони гривень, то цьогоріч на програми про регіони виділено двадцять мільйонів. Тож Суспільне вдесятеро збільшує замовлення регіонального контенту. Ми посилюємо співпрацю з творчими командами в регіонах, адже й ми, і наші глядачі позитивно оцінили якість програм-переможців першого відбору. Наприклад, програма «Мандруємо вдома» від UA: ПОЛТАВА отримала вже понад триста тисяч переглядів лише в соціальних мережах, «Сильні» від UA: ДНІПРО хочуть придбати інші регіональні канали. І в такий спосіб про регіон ми розповідаємо всій країні, адже ці випуски транслюють усі філії Суспільного. Тож ми плануємо розвивати такий досвід. Хочеться мати більше яскравих і цікавих регіональних програм.

- Чи будуть зміни в умовах конкурсу? Хто обиратиме переможців?

— Як і раніше, основний відбір здійснюють продюсери самих регіональних філій, адже вони найкраще знають власних глядачів і їхні інтереси, найкраще розуміють, що цікавить аудиторію конкретно в цьому регіоні. Другим етапом буде захист проєкту перед конкурсною комісією з продюсерами центральної дирекції. У весняному відборі в нас з’являться нові напрями, а ще будемо просити надати відеопрезентацію ідеї. За відгуками після осінньої хвилі: без відео іноді важко оцінити задум авторів, тож пілот дасть змогу не пропустити оригінального творчого підходу.

- Програми яких тематик Суспільне шукатиме цього разу?

— У конкурсі відбиратимемо ідеї проєктів про історію регіону, його науковий, спортивний потенціал та культурно-освітнє життя. Ці напрями обрали продюсери філій, оцінивши, з одного боку, що цікавого можна розповісти про кожну область, а з іншого — чого нині бракує в ефірі регіональних мовників.

- Які труднощі виникали під час конкурсу?

— Маємо ще налагодити деякі процедурні моменти, адже мали труднощі саме з бюрократичною частиною співпраці — тендери, документи. Але це обмеження й обов’язкові правила бюджетного фінансування, яких ми маємо дотримуватися. Думаю, перший досвід участі в таких конкурсних відборах для учасників допоможе їм надалі краще розуміти процедуру, правильно подавати всі потрібні документи.

- Раніше анонсували навчання з медіаменеджменту, аби краще підготуватися до подання таких заявок на конкурс. Чи буде навчання й хто може взяти участь у ньому?

— Так, навчання буде, і ми вже анонсували першу його частину — із 2 до 6 березня пройде тижневий курс «Медіапроєкт: від ідеї до впровадження» для об’єднань нацменшин. Другою хвилею стане тиждень навчання, на яке запросимо передусім наших ранківців, яким після переформатування ранкового слоту запропонуємо інший формат співпраці — створити власні проєкти разом із Суспільним.

- За підсумками осіннього відбору 18 проєктів відібрали для виготовлення коштом Суспільного, а ще 16 запропонували реалізацію за умови грантової підтримки. Чи всі вони отримали необхідне фінансування?

— Нині готують документи для старту виготовлення всіх проєктів-переможців коштом Суспільного. А серед запропонованих для грантового фінансування вже знайшли можливість для зйомок чотири проєкти. Для інших ще шукаємо зацікавлених партнерів. Розглядаємо можливість підтримати деякі проєкти й власним коштом, бо кожен із відібраних на конкурсі справді вартий уваги глядача, і ми охоче транслюватимемо такий контент в ефірі регіональних каналів Суспільного. Тож намагаємося не зволікати, а запустити в роботу максимально всі проєкти-переможці.