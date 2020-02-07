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Сегодня 17:54294

5 интересных фактов о кишечнике

Наше самочувствие напрямую зависит от работы кишечника. Около 90% болезней так или иначе связаны с плохой работой ЖКТ.

Одной из самых распространенных причин нарушения функций кишечника является неправильное опорожнение. И зачастую виноваты в этом именно мы.

5 интересных фактов об опорожнении кишечника

  1. Нельзя читать на унитазе

Дефекация – это рефлекторный акт. Очень важно опорожнить кишечник и сразу же встать (ни в коем случае не стоит дочитывать главу романа «Война и мир» или заканчивать разгадывать японский кроссворд).

Во-первых, при чтении вы отвлекаетесь, и рефлекс опорожнения притупляется. И в дальнейшем у Вас могут возникнуть проблемы с этим рефлекторным актом.

Во-вторых, поскольку мы опорожняемся не в физиологической позе (сидя на корточках), а как бы на стуле, прямая кишка находится под углом. И сидение в такой позе может стимулировать выпадение слизистой. Конечно, за раз-два этого не случится. Но если Ваш туалет больше напоминает библиотеку, лучше все-таки задуматься и поменять свои привычки. По этой же причине не стоит разрешать малышу часами сидеть на горшке. Сделал свое дело – гуляй смело.

  1. Нельзя переедать

Почувствовал насыщение – остановись. Переедание может привести к разладу работы кишечника, вызвать запоры. Не стоит превращать поглощение пищи в трапезу. Относитесь к еде проще. Помните, что вы кушаете для того, чтобы жить, а не наоборот. И не забывайте, что, чем проще еда – тем лучше. Исключите из своего рациона сложные блюда с использованием множества продуктов. Отварное нежирное мясо, рыба на пару, овощи, фрукты, вареные яйца, сыр, творог – и будете здоровы!

  1. Нельзя сдерживать позывы и терпеть

Появилось желание сходить в туалет – идем и опорожняемся. Да, не всегда это возможно, не всегда уместно. Но отбросьте свои стеснения, это делают все – и ваш начальник, и ваша любовница, и даже Анджелина Джоли. Иначе ждите проблем с кишечником. 

  1. После каждого акта дефекации надо подмываться

Да-да. Какой бы дорогой и мягкой не была Ваша бумага, она не может убрать все остатки кала. Ну, никак. А что происходит дальше? Кал разлагается, раздражает кожу, вызывает анальный зуд. И как следствие – ранки, в которые может попасть инфекция. А добавьте к этому еще и неприятный запах! Да, биде есть не везде, поэтому подобного правила достаточно сложно придерживаться. Однако приучите себя ходить в туалет «по-большому» утром в одно и то же время. После дефекации подмойтесь прохладной водой с жидким мылом. 

  1. Ходить в туалет «по-большому» нужно не реже, чем один раз в сутки

Однако есть люди, у которых кишечник работает чуть хуже, поэтому они могут делать это раз в 2-3 суток. Если опорожнение кишечника происходит еще реже – обращайтесь к специалисту. Возможно, у Вас уже есть какие-то нарушения, требующие лечения. Старайтесь, чтобы акт дефекации происходил в одно и то же время, – этим Вы помогаете кишечнику работать стабильно и без перебоев. 

С облегчением Вас!

При любых проблемах с кишечником или прямой кишкой, обязательно обращайтесь к проктологу! В медицинском центре «ОН Клиник Сумы» Вам не только проведут комплексное обследование и поставят точный диагноз, но и назначат эффективное безоперационное лечение. Звоните и записывайтесь на прием!

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Общество

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