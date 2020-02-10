СУМно не буде! Цього року «АТБ» виводить на ринок лімітовані інноваційні товари Сьогодні компанія «АТБ», яка є лідером української галузі роздрібної торгівлі, трохи відхилить завісу комерційної таємниці та поділиться з нами своїми сміливими інноваційними планами на поточний рік.

Детальніше про те, що нового, цікавого, смачного, корисного, ексклюзивного та гарантовано якісного у 2020-му можна буде придбати у будь-якому з 1082 супермаркетів мережі, в тому числі й на Сумщині, ви дізнаєтеся з цієї статті.

Приємним сюрпризом для майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів «АТБ» у 24 областях України буде поява лімітованих товарів власного виробництва. На сьогодні асортимент дискаунтерів мережі становить більш ніж 3,5 тисячі найменувань, 26% з яких представлені товарами власних торгових марок «АТБ».

Минулого року в магазинах «АТБ» оновили та розширили лінійки товарів молочної групи, кондитерських виробів та іншої продукції. Велику увагу приділили виготовленню товарів без додавання пальмової олії, консервантів, барвників та інших шкідливих добавок. Це продукти для здорового харчування, на які все частіше за європейським прикладом переходять українські споживачі. Цього року компанія планує сконцентрувати зусилля на випуску інноваційної продукції. Її підбирають з урахуванням інтересів і побажань клієнтів, яких в «АТБ» вважають повноправними партнерами по бізнесу.

На даний час корпорація «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш доступні за ціною товари пропонує ТМ «Розумний вибір». Важливо, що кожна із зазначених марок посідає лідерські позиції в своєму сегменті, оскільки вирізняється високою технологічністю виробництва та відповідає європейським вимогам до якості, безпеки й органолептики продукту (смак, аромат, зовнішній вигляд тощо).

Особливе місце у списку ВТМ займає марка «Своя лінія». Її добре знають і люблять мільйони клієнтів, включаючи й мешканців нашого міста. Вихід на ринок продукції з таким маркуванням багато років тому став справжньою подією – ці товари порадували покупців знайомим з дитинства, натуральним, домашнім смаком і якістю. Компанія дбає про те, щоб кожен споживач мав змогу купити в «АТБ» якісні продукти за найбільш приємною ціною.

Отже, цьогоріч розширять лінійки всіх категорій товарів за рахунок ексклюзивних позицій і яскравих ліцензійних продуктів. Одним з наочних прикладів став вихід на ринок нового найменування цукерок – «Асорті “Королева ночі”» від ТМ «Своя лінія». Обличчям проєкту стала відома співачка Ольга Полякова, яка в рамках співпраці великих брендів раніше випустила музичний кліп із такою назвою. Світлина зірки в неймовірному сценічному вбранні прикрашає кожну пачку таких лімітованих цукерок.

Приємно здивують клієнта і смакові якості нового продукту. Оновлення торкнулося не тільки зовнішнього вигляду товару: були також внесені певні зміни в його рецептуру, поліпшені органолептичні показники. До продукції власного виробництва, яку пропонують лише в магазинах «АТБ», компанія висуває особливо суворі вимоги. До маркетів цієї мережі, у тому числі й на Сумщині, можуть потрапити тільки гарантовано свіжі, натуральні та безпечні продукти. Цей ексклюзивний асортимент є візитівкою лідера української галузі ритейлу.

Цінова політика торговельної мережі залишається незмінною вже понад чверть століття. Вартість будь-якого товару в дискаунтерах «АТБ» зазвичай на 10–15% нижча за середньоринкову. Якщо йдеться про продукцію власних торгових марок, то ціна може бути і на третину нижчою за ціну будь–якого аналога.