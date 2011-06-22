У Сумах військові здавали кров

Благодійна ініціатива «Брати по крові», яку започаткували Львівський обласний військовий комісаріат та підрозділи територіальної оборони військ оперативного командування «Захід», дійсно набула всеукраїнського масштабну. Акцію підхопили військові, резервісти, волонтери і небайдужі громадяни.
Ініціатива «Брати по крові», продовжує крокувати Україною та зокрема в Оперативному командуванні «Північ», оскільки військовослужбовці та військовозобов'язані з підрозділів ОК "Північ" уже протягом багатьох років поповнюють банки крові, рятуючи життя людей, а деякі вже стали Почесними донорами України.
Так, нещодавно військові комісаріати та підрозділи територіальної оборони Полтавщини прийняла естафету доброчинності «Брати по крові», успішно її провели і передали далі на Сумщину, військовим комісаріатам та підрозділам територіальної оборони Сумської області.
26 лютого військовослужбовці та службовці Сумського обласного військового комісаріату, Сумської бригади територіальної оборони, 27-ї Сумської РеАБр, Сумського міського та районного військових комісаріатів приймають естафету та долучаються до Благодійної ініціатива «Брати по крові» і здають кров в Сумському обласному центрі крові. Військовиків гостинно зустрічала координатор СОЦСК Олена Геренко: «Ми давні друзі Сумського обласного військового комісаріату та постійно допомагаємо один одному; до нас приходять призовники, яким ми робимо відповідні аналізи крові. Сьогоднішня акція як ніколи відповідає словам - воїни світла протягують руку допомоги. Компоненти крові потрібні завжди і тільки людина може допомогти людині, надаючи джерело життя та одужання». Акція проходила під музичний супровід військового оркестру 27-ї РеАБр, військовослужбовці якого теж стали донорами в повному складі.
«Ми здаємо кров в першу чергу для лікування онкохворих діточок а також для поранених чи травмованих в ООС військовослужбовців. Після таких дій відчуваєш себе справжньою людиною. Адже це може врятувати чиєсь життя, допоможе побороти страшну хворобу »: - звернувся до присутніх військовий комісар Сумської області полковник Валерій Ісмаілов, який особисто прийняв участь в проведенні акції та здав кров.
Ігор Скібчик
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