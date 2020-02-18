Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам Дивовижні, найщиріші, надихаючі, сміливі, добрі, милі – все це про мам, котрі завжди поруч та вірять у нас.

Мами кожного дня піклуються про дітей, чоловіків, батьків, встигають тисячі справ - будувати кар’єру, займатися своїм розвитком і при цьому залишатися гарною та жіночною. Саме тому, ми вирішили знайти неймовірних мам в Україні та розказати про них.

Шостий рік поспіль, в рамках проекту «Мама Року» Лінія магазинів EVA заохочує всіх українців поділитися історією щасливого материнства, героїнею якої може бути ваша мама, бабуся, знайома або навіть Ви сама! Для цього в період з 27 лютого по 07 квітня заходьте на сайт mamaroku.eva.ua та залишайте свою неймовірну історію.

Кожна мама особлива по-своєму, тому можна обрати номінацію, яка підходить саме Вам – «Натхнення», «Успіх», «Велике серце», «Спорт» та «Сімейний затишок». Для бабусь, які є прикладом для наслідування не лише для своїх дітей, онуків, а й для суспільства, є спеціальна номінація “Супербабуся”. А мами, які вміло поєднують блогерство та виховання дітей і надихають своїх підписниць бути сміливішими та щасливішими можуть надіслати свою історію у номінації “Блогер”. Вибір переможниць проводиться двома шляхами: онлайн голосуванням та експертним журі.

Переможниці отримають титул «Мама року» і будуть урочисто нагороджені на конференції «Мама може» за участю зіркових спікерів, яка відбудеться 17 травня у Києві. Серед головних призів - відпочинок у SPA-комплексі, чарівне перевтілення від стилістів і візажистів, фотосесія, майстер-класи відомих експертів та численні подарунки від партнерів проекту!

За весь час існування премії своїми зворушливими історіями поділились більше ніж 2 000 жінок, серед яких було обрано 61 переможницю.

В 2019 році відбулася п’ята ювілейна національна премія «Мама Року», за період котрої було зібрано у два рази більше історій, ніж у минулі роки, та було нагороджено 14 переможниць.

Не зволікайте та надсилайте свою історію до 07 квітня на сайті премії: mamaroku.eva.ua.