Общество

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Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам

Дивовижні, найщиріші, надихаючі, сміливі, добрі, милі – все це про мам, котрі завжди поруч та вірять у нас.

Мами кожного дня піклуються про дітей, чоловіків, батьків, встигають тисячі справ - будувати кар’єру, займатися своїм розвитком і при цьому залишатися гарною та жіночною. Саме тому, ми вирішили знайти неймовірних мам в Україні та розказати про них. 

Шостий рік поспіль, в рамках проекту «Мама Року» Лінія магазинів EVA заохочує всіх українців поділитися історією щасливого материнства, героїнею якої може бути ваша мама, бабуся, знайома або навіть Ви сама! Для цього в період з 27 лютого по 07 квітня заходьте на сайт mamaroku.eva.ua та залишайте свою неймовірну історію.

Кожна мама особлива по-своєму, тому можна обрати номінацію, яка підходить саме Вам – «Натхнення», «Успіх», «Велике серце», «Спорт» та «Сімейний затишок». Для бабусь, які є прикладом для наслідування не лише для своїх дітей, онуків, а й для суспільства, є спеціальна номінація “Супербабуся”. А мами, які вміло поєднують блогерство та виховання дітей і надихають своїх підписниць бути сміливішими та щасливішими можуть надіслати свою історію у номінації “Блогер”. Вибір переможниць проводиться двома шляхами: онлайн голосуванням та експертним журі.

Переможниці отримають титул «Мама року» і будуть урочисто нагороджені на конференції «Мама може» за участю зіркових спікерів, яка відбудеться 17 травня у Києві. Серед головних призів - відпочинок у SPA-комплексі, чарівне перевтілення від стилістів і візажистів, фотосесія, майстер-класи відомих експертів та численні подарунки від партнерів проекту! 

За весь час існування премії своїми зворушливими історіями поділились більше ніж 2 000 жінок, серед яких було обрано 61 переможницю.

В  2019  році відбулася п’ята ювілейна національна премія «Мама Року», за  період  котрої   було  зібрано  у два рази більше історій, ніж у минулі роки, та було нагороджено 14 переможниць.

Не зволікайте та надсилайте свою історію до 07 квітня на сайті премії: mamaroku.eva.ua.

Общество
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Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
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14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
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Концерты Филармония
18.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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