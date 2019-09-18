Легалізація трудових відносин Питання легалізації трудових відносин гостро стоїть на порядку денному. Сьогодні службою зайнятості Сумщини вживаються конкретні заходи щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, проводиться інформаційна кампанія, направлена на детінізацію ринку праці.

Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний наголошує:

- Забезпечення легальною роботою та достойною заробітною платою – обов’язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Такий підхід дозволить, по-перше, зняти соціальну напругу, а по-друге – забезпечить отримання реальної соціальної підтримки. Досить шукати щастя по закордонах. Слід плекати його на теренах свого краю.

За словами В.Підлісного, віднині фахівці служби зайнятості започатковують систематичні відвідини підприємств різної форми власності, аби унеможливити допуск до роботи працівників без оформлення трудових відносин. Так, протягом найближчого часу подібні перевірки чекають на суб’єкти господарювання сфери будівництва, сільського господарства, транспорту та кур’єрської діяльності.

Спеціалісти служби зайнятості фахово підходять до детінізації ринку праці. З цією метою вони систематично отримуватимуть від представників територіальних органів Держпраці (Суми, Конотоп, Ромни) та інспекторів праці місцевих органів влади інформацію про осіб, які за результатами заходів державного нагляду (контролю) виявлені як такі, що працюють без укладання трудового договору.

На підставі отриманої інформації перевірятимуться дані щодо перебування виявлених осіб на обліку в держслужбі зайнятості у статусі зареєстрованого безробітного та залучення до активних програм зайнятості населення.

Акція щодо проведення легалізації трудових відносин не обмежується тижнем-другим, а розрахована на тривалий період – на весь 2020 рік.

- Зобов’язаний підкреслити: ми не ставимо перед собою провести якомога більше каральних операцій. Навпаки – ставимо за мету достукатися до свідомості роботодавця, донести до нього всі ризики у разі порушення ним законодавства про працю, а також спільно із спеціалістами територіальних органів Держпраці розповісти про права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності. Для цього й започатковуємо на постійній основі семінари та інші заходи роз’яснювального характеру з роботодавцями, - розповідає В.Підлісний. – Задля забезпечення детінізації трудових відносин вкотре на перший план виходить важливість тісної взаємовигідної співпраці служби зайнятості та роботодавців. У нас існує багато нових сервісів для них, зокрема, нинішнього року обласна служба зайнятості запровадила інститут консультанта роботодавця.

Тож і цього разу в ході проведення заходів щодо легалізації трудових відносин ми прагнемо досягти максимальної ефективності ділового партнерства.