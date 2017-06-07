Готовы ли Сумы к продолжению медреформы? В Сумской мэрии состоялось заседание членов рабочей группы по вопросам усовершенствования деятельности и функционирования коммунальных некоммерческих предприятий - учреждений здравоохранения города Сумы, предоставляющих специализированную медицинскую помощь, в условиях реформирования.

Заседание состоялось под председательством мэра города Александра Лысенко с участием заммэра Максима Галицкого, и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, директоров коммунальных некоммерческих предприятий учреждений здравоохранения города, депутатов и работников структурных подразделений городского совета.

В начале заседания городской голова отметил, что властью проводится масштабная системная работа по обеспечению соответствия медицинских учреждений Сум действующим требованиям Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

В последние годы из городского бюджета было направлено значительное финансирование на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Во многих больницах проведен капитальный ремонт, приобретено современное медицинское оборудование, которое позволяет расширить спектр предоставляемых медицинских услуг пациентам и улучшить качество диагностики и лечения.

«Первый этап реформы, в отношении первичного звена медицинской помощи, в Сумах прошел достаточно успешно. Сейчас необходимо сплотиться и скоординировать действия власти города, депутатов, руководителей больниц и медработников для успешной реализации изменений на вторичном уровне медицинской помощи», - подчеркнул городской голова Александр Лысенко.

Члены рабочей заслушали информацию каждого руководителя лечебного учреждения по ожидаемым поступлениям от НСЗУ, обсудили и определили проблемные вопросы каждой из больниц города.

Новые и единые для всех правила финансирования медучреждений от НСЗУ вводятся уже с 1 апреля. Поскольку объем средств, предусмотренных для реализации программы медицинских гарантий в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» ограничен, поэтому учреждения здравоохранения, которые заключат договоры о медицинском обслуживании, будут получать оплату от НСЗУ исключительно за предоставленные пациентам медицинские услуги, возникает много вопросов.

Как отметил мэр Сум, местные власти максимально дофинансирует отрасль, с момента внедрения реформы децентрализации, ежегодно на финансирование медицины из городского бюджета выплачивают к субвенции более 100 млн гривен.

Подготовка к реформе продолжается, - пока специалисты отдела здравоохранения анализируют предполагаемые поступления финансов от НСЗУ и фактические потребности, чтобы с началом реформы избежать рисков и обеспечить в городе качественное функционирование отрасли.

В свою очередь директора коммунальных некоммерческих предприятий - больниц работают над заключением договоров с НСЗУ.

Члены рабочей группы выразили обеспокоенность вопросом полного финансирования Минздравом Украины дорогостоящих препаратов лечения - это также один из главных рисков процесса реформы.

Присутствующие на заседании приняли к сведению информацию руководителей лечебных учреждений по подготовке ко второму этапу реформы медицины и пришли к согласию в вопросе продолжения внедрения мероприятий, направленных на оптимизацию медицинских учреждений.

Напомним: второй этап медицинской реформы в Украине стартует с 1 апреля. В рамках реформы вторичной (специализированной) звена медицинской помощи внедрят гарантированный пакет медицинских услуг. Его объем определяется с учетом потребностей пациентов, клинической целесообразности, экономической эффективности и обеспечения равного доступа к услугам. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур.