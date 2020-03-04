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Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина

Заявление пресс-службы Линии магазинов EVA относительно законных оснований работы Линии магазинов EVA в условиях карантина и произвольного толкования решений Правительства Украины о предотвращении распространения коронавируса отдельными органами местного самоуправления

В последнее время некоторые местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления, к сожалению, начали свободно толковать решения Правительства Украины, а именно Постановление Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями и дополнениями от 16.03.2020 №215), и выдавать предписания о закрытии магазинов, осуществляющих торговлю средствами гигиены, фактически не только не способствует предотвращению распространения в регионах коронавирусной инфекции, но и не соответствует нормам действующего законодательства. 

Учитывая чрезвычайную серьезность ситуации, и реагируя на такие действия отдельных местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления, пресс-служба Линии магазинов EVA уполномочена сделать это заявление.

«В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №211 от 11.03.2020 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями от 16.03.2020 №215) с 12.03.2020 по 03.04.2020 на всей территории Украины введен карантин.

Подпунктом 3 пункта 2 этого постановления введен запрет на работу субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

В то же время для обеспечения жизнедеятельности городов и других населенных пунктов страны, создания гражданам условий для противодействия распространению коронавирусной инфекции, в тексте данного постановления сделано исключение для некоторых групп субъектов хозяйствования.

К этим группам относятся, например, субъекты хозяйствования, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, осуществляющих банковскою и страховою деятельности, а также торговую деятельность и деятельность по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с видами деятельности 47.19 и 47.75 Линия магазинов EVA осуществляет розничную торговлю средствами гигиены, дезинфицирующими средствами, различными средствами уборки для дома и обработки любых поверхностей, средствами первой необходимости по уходу и гигиене детей, мам и будущих мам, средствами гигиены полости рта, а также многими другими средствами, которые позволяют соблюдать не только личную гигиену, но и выполнять все предписания Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса.

Понимая всю полноту ответственности за противодействие распространению коронавирусной инфекции, сохранения здоровья людей и своего собственного здоровья, персонал Линии магазинов EVA строго придерживается всех противоэпидемических мероприятий.

Перед началом рабочего дня во всех магазинах EVA осуществляется температурный скрининг, все работники, у которых температура выше 36,9 градусов и/или признаки респираторных заболеваний, немедленно отправляются на самоизоляцию для вызова врача. Во всех магазинах EVA, расположенных в административно-территориальных единицах Украины, персонал работает в защитных масках и перчатках, каждый час проводится дезинфекция всех помещений дезинфицирующими средствами.

Для предотвращения возможности распространения коронавирусной инфекции, изъяты все тестеры и понюшки, строго придерживается ограничения относительно одновременного нахождения в помещениях магазинов количества лиц, рассчитанных с соответствующим калькулятором и методике в зависимости от площади торгового объекта, предложенной органом местной власти, но в любом случае - не более 10 человек. Дополнительно, для усиления противоэпидемических мероприятий и создания условий для безопасных покупок в Линии магазинов EVA установлены защитные экраны между кассиром и покупателями.

Все эти меры свидетельствуют о том, что Линия магазинов EVA работает на законных основаниях, а Руководство ответственно относится к выполнению решения Правительства Украины по предотвращению распространения COVID-19 и поэтому создает все необходимые условия для обеспечения граждан средствами гигиены.

Линия магазинов EVA надеется, что действия органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине, будут осуществляться исключительно в правовом поле при строгом соблюдении норм действующего законодательства Украины».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Линия магазинов EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающих широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товаров по уходу за лицом и телом, бижутерии, аксессуаров, бытовых товаров, а также товаров по уходу за детьми. Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности EVA МОЗАИКА.

Семь лет компания EVA занимает лидирующие позиции, получая награды Национальной премии Украины Retail Awards «Выбор потребителя». В конце 2019 года Линию магазинов EVA признано «Лучшим магазином красоты и здоровья» по версии международного фестиваля-конкурса премии «Выбор года-2019», в 2019 году компания получила награду «Ритейлер года в drogerie» от Ukrainian Retail Association. Постоянный проект помощи недоношенным детям «Orange Days в EVA» принес победу в конкурсе, инициированном ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2018.

Также в 2019 году EVA получила престижную награду от крупнейшей международной выставки в области частных марок PLMA (Private Label Manufacturers Association), Нидерланды и награду "За лидерство в управлении собственными косметическими торговыми марками" от выставки InterCHARM.

За 17 лет компания выросла до более 990 магазинов по всей территории Украины, представила более 30 000 ассортиментных позиций, а также создала 40 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек. EVA придерживается самых высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании «EVA — это лучшая подруга, дарит счастье быть собой».

Дополнительная информация: https://eva.ua/

Общество

Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
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