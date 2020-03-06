Ваучер на навчання, якщо тобі 45+ Державна служба зайнятості надає можливість навчання не тільки громадянам зі статусом безробітних.

Задля підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, сприянню їхньому працевлаштуванню вже не перший рік діє державна програма, завдяки якій особи, старші за 45 років, зможуть отримати ваучер на навчання.

Даний документ встановленого зразка дає власнику право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підвищення кваліфікації або ж рівня освіти в навчальних закладах різного ступеню чи у роботодавця. За рахунок ваучера, зокрема, можна отримати спеціалізацію кухаря, кондитера, швачки, бджоляра, будівельного столяра, медсестри, електрогазозварювальника, фахівця з комп’ютерних технологій тощо.

Хто має право отримати ваучер

Передусім це особи, старші за 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років та не досягли пенсійного віку.

Скористатися ваучером можуть особи, які звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Хто не має права на ваучер

На отримання ваучера не мають права особи зі статусом безробітних, громадяни, що протягом останніх трьох років уже проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Також не отримають можливості навчання за цією програмою особи без професійної (професійно-технічної), фахової неповної вищої або вищої освіти.

Ваучером можна скористатися тільки один раз. Його вартість встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Оплату ваучерів здійснює Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Як зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, «програма діє з 2013 року в межах коштів, виділених на її підтримку. За цей час ваучерами скористалося понад 1150 жителів Сумщини, яким за 45».

Для отримання більш детальної інформації щодо навчання за рахунок ваучера необхідно звернутися до будь-якого регіонального центру або філії Сумського обласного центру зайнятості.

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