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Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн

С началом карантина перед педагогами стояла непростая задача – не сбавляя темпов, обучать дистанционно.

Однако многие школы не имеют технических возможностей, чтобы организовать онлайн-обучение. А значительная часть учеников – доступа к интернету. Чтобы ни один ребенок не выпал из учебного процесса, Президент Владимир Зеленский инициировал проект «Всеукраинская школа онлайн». Как работает проект и каковы первые результаты? Узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Доступно каждому

В Министерстве образования отмечают, что главная задача Всеукраинской школы онлайн – донести знания до учеников в каждом уголке страны. Для этой цели свои усилия объединили профильные министерство и комитет Верховной Рады, а также Офис Президента Украины и общественная организация «Освитория».

«Задача государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», – заявил в последний день марта глава государства.

Проект рассчитан на учащихся 5-11 классов и охватывает 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология. Уроки транслируют 12 телеканалов, для каждого класса – свой ресурс: «Плюс-Плюс» и «112 Украина» (5 класс), «ZOOM» и «NewsOne» (6 класс), «5 канал» и «ZIK» (7 класс), «Индиго» и «УНИАН» (8 класс), «Рада» и «UA:Культура» (9 класс), «UA:Первый» (10 класс), «М1» (11 класс), «Дом» (для школьников на оккупированных территориях). Кроме того, ведутся переговоры с «Киевстар ТВ» и региональными каналами, которые также могут присоединиться к проекту.

«В условиях общенационального карантина это важная инициатива, которая позволит дистанционно обучаться всем школьникам, а особенно тем, кто, к сожалению, по разным причинам не имеет доступа к интернету», – написала на своей Facebook-странице и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Видеоуроки длятся от 20 до 30 минут. Занятия короче, поскольку не нужно отвлекаться на другие активности, как это бывает обычно в классе. Трансляции начинаются ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10 утра. Между уроками есть 5-минутный перерыв с физзарядкой для детей. Детальное расписание уроков размещено на сайте МОН, а также странице министерства в Facebook.

Если кто-то не успел на эфир, все видео можно посмотреть на министерском YouTube-канале. Более того, под каждым видео есть рекомендованное домашнее задание для закрепления пройденной темы.

Из учителей – в телезвезды

В проекте принимают участие 40 лучших педагогов страны, а записывают видео в Новопечерский школе в Киеве. Темы уроков утверждает Министерство образования, но каждый учитель излагает материал по своему усмотрению. По словам операционного директора «Освитории» Анны Сидорук, для многих из педагогов это первый опыт работы в кадре. Поэтому учителей сначала ознакомили с основами риторики и рассказали правила поведения перед камерой.

Конечно, не обошлось без оговорок и «ляпов» в первых эфирах. Пользователи соцсетей сразу набросились на учителей, тиражируя эпизоды с ошибками. В свою защиту педагоги говорят, что виной всему быстрый темп съемок и стресс перед камерой.

«Когда впервые предстала перед камерой, понадобилось время, чтобы прийти в себя, настроиться. Иногда заговаривалась, и мы заново перезаписывали отрывок. Чтобы детей не клонило в сон во время телеуроков, я пыталась насытить урок динамичной увлекательной информацией и подать ее просто», – поделилась впечатлениями от съемок Елена Оперчук, учительница украинского языка и литературы УВК № 240 в Киеве.

Чтобы заинтересовать большее количество школьников и оживить уроки, роль учеников на некоторых занятиях выполняют украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры и спортсмены. В частности, Артем Пивоваров, Злата Огневич, Алина Паш, Сергей Танчинец, Екатерина Повар, Жан Беленюк и другие. Более того, на уроке по украинскому языку для 5-классников побывала первая леди Елена Зеленская.

Интересно даже взрослым

Уже после первого дня работы Всеукраинской школы онлайн организаторы заявили об успехе проекта. Как отметили в Офисе Президента, «свидетельство тому – высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки».

Собственно, по данным компании Nielsen, Всеукраинская школа онлайн в первый день собрала более 3,3 млн телезрителей. А это каждый третий зритель утреннего эфира. Кроме того, десятки тысяч пользователей присоединились к официальному каналу МОН в YouTube. Сегодня там почти 160 тысяч подписчиков, и их количество постоянно растет. Самые популярные видео – с зарядкой. Ролик, в котором принял участие победитель шоу «Танцы со звездами» Женя Кот, собрал более 261 тысячу просмотров.

Как рассказывают пользователи соцсетей, смотрят онлайн-уроки не только школьники, но и те, кто давно не сидит за партами. По словам взрослых, им интересно вспоминать школьную программу и узнавать что-то новое.

По словам организаторов, проект продлится до окончания карантина в школах.

Общество Дистанционное образование Образование Онлайн

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