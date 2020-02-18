Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42310

Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19

Кому и в каких случаях необходимо проводить тесты на определение коронавирусной инфекции, а также об особенностях проведения таких тестов разъяснил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время брифинга по предупреждению распространения коронавируса в Сумской области.

По его словам, в случае коронавирусной инфекции только по клиническим проявлениям ее иногда трудно отличить, например, от гриппа или других ОРВИ, особенно когда болезнь проходит легко или имеет ход средней тяжести. Поэтому для лабораторного подтверждения или опровержения диагноза инфицирования коронавирусом COVID-19 критически важным является использование специальных тестов, причем двух разных типов - быстрые скрининговые экспресс-тесты иммуноферментного анализа (ИФА) и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Михаил Мацюк акцентировал внимание на целесообразности проведения тестов на COVID-19 в случае, если у человека не наблюдается признаков заболевания, которые можно было бы отнести к симптомам инфицирования COVID-19. Поскольку экспресс-тесты являются неточными, диагноз должны подтвердить в лаборатории. То есть провести ПЦР-тест. Такие тесты делают только в случаях, соответствующие эпидемиологическом и клиническом определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ.

На сегодня быстрые тесты есть во всех районных больницах области, ПЦР-тесты проводят в областном лабораторном центре МЗ Украины. В каждом районном центре работает специализированная мобильная бригада, которая осуществляет функцию забора биологического материала у человека, который находится на самоизоляции по поводу подозрения на COVID-19. Далее этот материал направляют в областную лабораторию.

Сейчас на Сумщине зафиксировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомним: при любых подозрениях на заболевание COVID-19 в первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу, в случае отсутствия подписанного декларации - в телефонном режиме в регистратуру ближайшего медицинского учреждения.

Общество Коронавирус

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