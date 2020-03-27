Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!» Враховуючи несприятливу ситуацію з поширенням в Україні захворювання на коронавірус COVID-19, провідним виробником яєць курячих ТОВ «АВІС-УКРАЇНА» з 10 квітня 2020 року розпочато благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!».

В рамках цієї акції одна гривня з кожного проданого десятка яєць курячих торгових марок «Косівщина», «Квочкино», «Кокорай», «Екодар», «Дитячі», «Господин Петуховъ» спрямовується на фінансування заходів, направлених на боротьбу з COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Благодійне фінансування охопить першочергові потреби лікарень у медичному обладнанні, засобах індивідуального захисту медичних працівників, необхідність у препаратах для лікування хворих на COVID-19 та інші пріоритетні питання.

Підприємство вже зробило перші, але такі необхідні кроки, спрямовані на підтримку медицини регіону. Зважаючи на швидкі темпи поширення захворювання на COVID-19, зокрема серед дітей, в рамках зазначеного благодійного заходу «АВІС – УКРАЇНА» придбало та передало до КНП Сумської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня" засоби індивідуального захисту та витратні медичні матеріали, а саме - респіратори, захисні комбінезони, захисні щитки, захисні окуляри, блоки розчинів до аналізатору електролітів, електроди, реагентні модулі, аплікатори, інші витратні матеріали для медичного застосування на загальну суму 184 тис. грн.

Даний благодійний захід орієнтовно триватиме з 10 квітня до 10 травня 2020 року.

ТОВ «АВІС–УКРАЇНА» пропонує надавати виробнику конкретні ідеї щодо розподілу зібраних на благодійність коштів. Пропозиції можна надсилати на поштову адресу товариства: 42342, Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1, або на електронну адресу: avis@avis-ukraine.com.ua.

Благодійний захід триває. До цього заходу має можливість долучитися кожен!

Лише спільними зусиллями зупинимо пандемію COVID-19.

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