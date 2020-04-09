Общество

admin
admin
Сегодня 09:31204

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією

Загальна сума соціальної допомоги у боротьбі з коронавірусом від групи фармацевтичних компаній «Кусум» в Україні, Індії, Узбекистані, Молдові, М’янмі та Філіппінах вже склала близько 21 мільйона у гривневому еквіваленті.

Група фармацевтичних компаній «Кусум», в яку входить український фармацевтичний завод «Кусум Фарм» та дистриб’ютор «Гледфарм ЛТД», повністю підтримує всі заходи, що вживаються урядом для боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції і вже надала допомогу на 21 млн у гривневому еквіваленті в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, Молдові, М’янмі та Філіппінах. У всіх відділеннях та офісах «Кусум» уведений жорсткий протиепідемічний режим. Виробництво продовжує працювати, щоб безперервно забезпечувати пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами незважаючи на те, що більша частина колективу компанії перейшла на дистанційний режим роботи. 

Розуміючи високий ступінь відповідальності, компанія прийняла рішення про запуск соціального проекту і надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі лікарських засобів на загальну суму близько 3 млн грн (у роздрібних цінах), які можуть знадобиться при лікуванні бактеріальних ускладнень коронавірусної інфекції, а це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби та препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ. Також, у найближчі дні 8 000 лікарів будуть забезпечені наборами індивідуального захисту. 

Цю важливу соціальну ініціативу підтримали співробітники компаній у всіх країнах, де веде свою діяльність «Кусум», перерахувавши свою одноденну заробітну плату в благодійні фонди для боротьби з коронавірусом. 

«Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь в боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники Кусум висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам», – прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній «Кусум». «Зараз дуже важливі висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на надзвичайно необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо у такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися і надавати посильну допомогу один одному», – додав він.

У сучасних умовах роль лікарів і фармацевтів у суспільстві стає головною, і ці фахівці зараз знаходяться на передовій у боротьбі з інфекцією та приймають на себе перший удар. «Ангели живуть серед нас» – саме цей слоган ліг в основу креативного ролика, де головні герої – лікар і фармацевт – дають практичні та зрозумілі телеглядачам рекомендації, як поводитися під час пандемії. 

Група фармацевтичних компаній «Кусум» планує і надалі допомагати суспільству, надаючи благодійну допомогу і впроваджуючи соціально значущі проекти.

Бережіть себе і своїх близьких!

Будьте здоровими!

Фото
  • Антисептик
  • Костюм одноразовый
  • Мыло антибактериальное
Общество

«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
Сегодня 09:31
Школа на дому
Вчера 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
view counter

Новости

В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Сегодня 09:37
Чиновник Сумской ОГА подозревается в служебной халатности, которая привела к растрате более 100 тыс. грн бюджетных средств
Сегодня 10:34
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:59
На Сумщине от коронавируса уже выздоровели 23 человека
Сегодня 09:36
На Сумщине 2 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня 09:31
Как спасатели тушили пожар на территории монастыря на Сумщине
Сегодня 09:20
Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой
Сегодня 09:04
В Сумах опять перенесли дату проведения общегородского месячника благоустройства
Сегодня 08:33
В Шостке больница закупила маски в полтора раза дороже, чем в аптеках: полиция открыла дело
Сегодня 08:06
В Сумской инфекционной больнице рассказали, почему не приняли женщину с температурой, которая умерла в приемном покое областной больнице
Сегодня 07:34
Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций на Сумщине
Вчера 22:33
Госэкоинспекция получила результаты анализа проб воды, отобранных из Псла в Сумах
Вчера 22:08
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.