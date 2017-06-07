Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42129

Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?

Минув майже місяць з моменту старту другого етапу медичної реформи. Закладам охорони здоров’я було надано можливість укласти договори з Національною службою здоров’я України та відповідно отримати фінансування від держави за 26 пакетами медичних послуг. Тут можна переглянути аналіз того, з чим Сумська область увійшла у цей процес та як виглядає ситуація у порівнянні з сусідніми регіонами.

Тут можна переглянути аналіз того, з чим Сумська область увійшла у цей процес та як виглядає ситуація у порівнянні з сусідніми регіонами.

Скільки лікарень уклали договори? Згідно з відкритими даними НСЗУ, у Сумській області договори про медичне обслуговування населення укладено з 47 спеціалізованими закладами охорони здоров’я, з них 12 закладів районних рад, 16 закладів міських рад, 15 закладів обласної ради та 4 – приватні.

Що по коштам? Загальна сума контрактування по Сумській області складає 1,3 млрд. грн. Для порівняння, у сусідній Полтавській області ця сума дорівнює 1,8 млрд. грн., у Чернігівській – 1,3 млрд. грн., у Харківській – близько 3,1 млрд. грн. Разом з тим, у цьому аспекті треба зважати й на різну чисельність населення в окреслених регіонах, які відповідно до нещодавно оприлюдненої оцінки наявного населення України складають 932,5 тис. осіб у Сумській області, 1337 тис. осіб – у Полтавській, 912,6 тис. осіб – у Чернігівській та 2795 тис. осіб – у Харківській. Отже сума контрактування із розрахунку на 1 жителя у Сумській області є приблизно на рівні з Чернігівською областю та, навіть, перевищує показники Харківської і Полтавської областей.

Які ЦРЛ області є найактивнішими у зазначеному питанні? Аналіз даних по ЦРЛ Сумської області свідчить, що лідерами за сумою укладених договорів є міста Конотоп, Шостка та Ромни, де ця цифра сягає  87,1 млн. грн, 67,5 млн. грн. та 63,1 млн. грн. відповідно. Лідерами ж за кількістю груп послуг, тобто спектром медичної допомоги, яку мешканці зможуть отримати безкоштовно за рахунок коштів НСЗУ, є Сумська ЦРЛ (14 пакетів послуг), Конотопська, Охтирська та Роменська ЦРЛ (по 13 пакетів послуг), а також Шосткинська та Кролевецька ЦРЛ (по 10 пакетів послуг). 

Найменше ж серед ЦРЛ від держави потенційно отримають Серединобудська, Великописарівська та Глухівська ЦРЛ, де суми контрактування відповідно склали 8,9 млн. грн, 9,6 млн. грн. та 9,7 млн. грн.

У розрізі окремих напрямів безкоштовних медичних послуг, які жителі області зможуть отримати за рахунок коштів НСЗУ, прослідковується наступне.

Медичну допомогу при пологах можна буде отримати у 9-ти закладах охорони здоров’я області, а саме у 2-ох закладах обласного центру (Обласному клінічному перинатальному центрі та Клінічному пологовому будинку Пресвятої діви Марії (м.Суми), у ЦРЛ в 6-тьох містах обласного значення - Шостка, Глухів, Кролевець, Конотоп, Ромни, Охтирка, та 1-му закладі міста районного значення – Тростянець. Для порівняння, у Полтавській області для цього виду медичних послуг законтрактовано 13 закладів охорони здоров’я (з них,  3 – у обласному центрі), у Чернігівській – 9 (з них 2 – у обласному центрі), у Харківській – 21 (з них, 8 – у обласному центрі).

За мамографією на вищезазначених умовах можна звертатись до 8-ми закладів (5-ти закладів, розташованих в обласному центрі, а також містах Конотоп, Охтирка та Ромни). При цьому, у Полтавській області – таких закладів 7, у Чернігівській – 4, у Харківській – 30.

Пакет медичної допомоги при гострому мозковому інсульті у стаціонарних умовах наявний у 3-ох лікарнях в обласному центрі та ЦРЛ в містах Конотоп, Ромни та Охтирка.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда безкоштовно (за рахунок коштів НСЗУ) буде доступна  у Сумській обласній клінічній лікарні та Центральній міській клінічній лікарні (м.Суми). Таких закладів у Харківській, Полтавській та Чернігівській областях – по 3 відповідно.

Гемодіаліз буде доступний на вищезазначених умовах у ЦРЛ в містах Ромни, Конотоп, Шостка,  Сумській обласній клінічній лікарні та Сумській клінічній лікарні №5. У порівнянні з сусідами Сумська область у цьому напрямі є більш територіально доступною, бо у Харківській, Полтавській та Чернігівській областях договори за цим напрямком укладено лише із закладами, розташованими в обласних центрах.

Щодо пекетів «Стаціонарана допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу», то такі послуги будуть доступні у всіх районах області. Хірургічні ж операції доросли та дітям у стаціонарних умовах також можна буде отримати у переважній кількості районів Сумщини (окрім Краснопільського та Середино-Будського районів).

З більш повною інформацією можна ознайомитись на сайті НСЗУ та у інфографіці нижче.

Аналітичні розрахунки проведено за сприяння Програми «U-LEAD з Європою».

За матеріалами Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»

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