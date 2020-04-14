Поможет ли геморрою профилактика?

Посудите сами, сидячая офисная работа, стрессы, неправильное питание, вредные привычки, недостаток физической нагрузки, наследственная предрасположенность. Все эти факторы, несомненно, способствуют развитию не только геморроя, но и других проктологических заболеваний. Поначалу человек не обращает внимания на прогрессирующую патологию заднего прохода до тех пор, пока с ней можно уживаться. И только когда уже становится невыносимо терпеть, больной обращается к специалистам.
Какие же можно предпринять меры для профилактики геморроя и что делать, если все-таки болезнь проявилась? Об этом давайте спросим ведущего проктолога медицинского центра «ОН Клиник Сумы» Уразовского Сергея Николаевича.
- Скажите, существуют ли действенные профилактические меры для предотвращения геморроя?
- Конечно, и эти меры совсем несложные. Рекомендуется ежедневно употреблять достаточный объем воды (до 2 литров в день); избегать острой и соленой пищи; питание должно быть сбалансированным (пища, богатая клетчаткой - фрукты, овощи); выполнять регулярно физические упражнения; не поднимать тяжести; соблюдать личную гигиену; добиться регулярного опорожнения кишечника (желательно утром); принимать профилактически флеботропные препараты. Кстати, такие же меры необходимо предпринимать и тем людям, которые перенесли хирургическую операцию по удалению геморроя во избежание рецидивов.
- А что делать тем, у кого уже развилась болезнь, помогут ли перечисленные Вами способы облегчить состояние больного или приостановить симптомы геморроя?
- Профилактика геморроя означает изменение образа жизни путем формирования полезных привычек. Следование вышеупомянутым рекомендациям в любом случае будет полезным, потому что так можно значительно сократить периоды обострений. Но если все же у человека уже проявилась болезнь, лучше всего было бы обратиться к проктологу, и чем раньше, тем лучше.
Сегодня огромное количество людей нуждается в профессиональной медицинской помощи. Международная сеть медицинских центров «ОН Клиник», специализирующаяся на безоперационных (малоинвазивных) методах лечения геморроя. Здесь каждый пациент с самого первого посещения врача сразу ощущает заботу со стороны медперсонала, заинтересованность в положительном результате лечения, а главное, профессиональный подход. Важно то, что в «ОН Клиник» пациент проходит комплексное проктологическое обследование, которое помимо подробной консультации врача и постановки диагноза включает: видео-аноскопию (осмотр прямой кишки на глубину 6 см) и видео-ректоскопию (осмотр на глубину 20 см). Такое современное оборудование, как видеоректоскоп помогает выявлять случаи начинающихся патологических изменений прямой кишки, обнаружение которых при пальпаторном осмотре невозможно. Кстати, видеоректоскоп активно используется специалистами и для профилактических осмотров.
Поэтому правильный образ жизни в сочетании с современными методами профилактики, которые применяются в «ОН Клиник», помогут победить геморрой!
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