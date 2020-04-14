Поможет ли геморрою профилактика? Геморрой часто называют современной болезнью цивилизации, а причиной ее возникновения является сам человек.

Посудите сами, сидячая офисная работа, стрессы, неправильное питание, вредные привычки, недостаток физической нагрузки, наследственная предрасположенность. Все эти факторы, несомненно, способствуют развитию не только геморроя, но и других проктологических заболеваний. Поначалу человек не обращает внимания на прогрессирующую патологию заднего прохода до тех пор, пока с ней можно уживаться. И только когда уже становится невыносимо терпеть, больной обращается к специалистам.

Какие же можно предпринять меры для профилактики геморроя и что делать, если все-таки болезнь проявилась? Об этом давайте спросим ведущего проктолога медицинского центра «ОН Клиник Сумы» Уразовского Сергея Николаевича.

- Скажите, существуют ли действенные профилактические меры для предотвращения геморроя?

- Конечно, и эти меры совсем несложные. Рекомендуется ежедневно употреблять достаточный объем воды (до 2 литров в день); избегать острой и соленой пищи; питание должно быть сбалансированным (пища, богатая клетчаткой - фрукты, овощи); выполнять регулярно физические упражнения; не поднимать тяжести; соблюдать личную гигиену; добиться регулярного опорожнения кишечника (желательно утром); принимать профилактически флеботропные препараты. Кстати, такие же меры необходимо предпринимать и тем людям, которые перенесли хирургическую операцию по удалению геморроя во избежание рецидивов.

- А что делать тем, у кого уже развилась болезнь, помогут ли перечисленные Вами способы облегчить состояние больного или приостановить симптомы геморроя?

- Профилактика геморроя означает изменение образа жизни путем формирования полезных привычек. Следование вышеупомянутым рекомендациям в любом случае будет полезным, потому что так можно значительно сократить периоды обострений. Но если все же у человека уже проявилась болезнь, лучше всего было бы обратиться к проктологу, и чем раньше, тем лучше.

Сегодня огромное количество людей нуждается в профессиональной медицинской помощи. Международная сеть медицинских центров «ОН Клиник», специализирующаяся на безоперационных (малоинвазивных) методах лечения геморроя. Здесь каждый пациент с самого первого посещения врача сразу ощущает заботу со стороны медперсонала, заинтересованность в положительном результате лечения, а главное, профессиональный подход. Важно то, что в «ОН Клиник» пациент проходит комплексное проктологическое обследование, которое помимо подробной консультации врача и постановки диагноза включает: видео-аноскопию (осмотр прямой кишки на глубину 6 см) и видео-ректоскопию (осмотр на глубину 20 см). Такое современное оборудование, как видеоректоскоп помогает выявлять случаи начинающихся патологических изменений прямой кишки, обнаружение которых при пальпаторном осмотре невозможно. Кстати, видеоректоскоп активно используется специалистами и для профилактических осмотров.

Поэтому правильный образ жизни в сочетании с современными методами профилактики, которые применяются в «ОН Клиник», помогут победить геморрой!

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