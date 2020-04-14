Общество

admin
admin
Сегодня 12:53250

Поможет ли геморрою профилактика?

Геморрой часто называют современной болезнью цивилизации, а причиной ее возникновения является сам человек.

Посудите сами, сидячая офисная работа, стрессы, неправильное питание, вредные привычки, недостаток физической нагрузки, наследственная предрасположенность. Все эти факторы, несомненно, способствуют развитию не только геморроя, но и других проктологических заболеваний. Поначалу человек не обращает внимания на прогрессирующую патологию заднего прохода до тех пор, пока с ней можно уживаться. И только когда уже становится невыносимо терпеть, больной обращается к специалистам. 

Какие же можно предпринять меры для профилактики геморроя и что делать, если все-таки болезнь проявилась? Об этом давайте спросим ведущего проктолога медицинского центра «ОН Клиник Сумы» Уразовского Сергея Николаевича.

- Скажите, существуют ли действенные профилактические меры для  предотвращения геморроя?

- Конечно, и эти меры совсем несложные. Рекомендуется ежедневно употреблять достаточный объем воды (до 2 литров в день); избегать острой и соленой пищи; питание должно быть сбалансированным (пища, богатая клетчаткой - фрукты, овощи); выполнять регулярно физические упражнения; не поднимать тяжести; соблюдать личную гигиену; добиться регулярного опорожнения кишечника (желательно утром); принимать профилактически флеботропные препараты. Кстати, такие же меры необходимо предпринимать и тем людям, которые перенесли хирургическую операцию по удалению геморроя во избежание рецидивов. 

- А что делать тем, у кого уже развилась болезнь, помогут ли перечисленные Вами способы облегчить состояние больного или приостановить симптомы геморроя?

- Профилактика геморроя означает изменение образа жизни путем формирования полезных привычек. Следование вышеупомянутым рекомендациям в любом случае будет полезным, потому что так можно значительно сократить периоды обострений. Но если все же у человека уже проявилась болезнь, лучше всего было бы обратиться к проктологу, и чем раньше, тем лучше.

Сегодня огромное количество людей нуждается в профессиональной медицинской помощи. Международная сеть медицинских центров «ОН Клиник», специализирующаяся на безоперационных (малоинвазивных) методах лечения геморроя. Здесь каждый пациент с самого первого посещения врача сразу ощущает заботу со стороны медперсонала, заинтересованность в положительном результате лечения, а главное, профессиональный подход. Важно то, что в «ОН Клиник» пациент проходит комплексное проктологическое обследование, которое помимо подробной консультации врача и постановки диагноза включает: видео-аноскопию (осмотр прямой кишки на глубину 6 см) и видео-ректоскопию (осмотр на глубину 20 см). Такое современное оборудование, как видеоректоскоп помогает выявлять случаи начинающихся патологических изменений прямой кишки, обнаружение которых при пальпаторном осмотре невозможно. Кстати, видеоректоскоп активно используется специалистами и для профилактических осмотров.

Поэтому правильный образ жизни в сочетании с современными методами профилактики, которые применяются в «ОН Клиник», помогут победить геморрой! 

®

Общество

Поможет ли геморрою профилактика?
Сегодня 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
Вчера 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
Вчера 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
view counter

Новости

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса 1
Сегодня 09:24
На Сумщине усилят контроль за соблюдением карантина во время майских праздников
Сегодня 16:28
Сумчанин ищет спонсоров для создания визитки города
Сегодня 16:17
Подозреваемый в развращении малолетней девочки просил оставить его под стражей, защитник – отпустить под домашний арест
Сегодня 16:05
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:47
В Сумах в фонде поддержки предпринимательства провели следственные действия
Сегодня 15:29
На допомогу роботодавцям поспішає служба зайнятості Сумщини
Сегодня 15:00
Первый пошел: агропродовольственный рынок в Тростянце возобновляет свою работу с 1 мая
Сегодня 14:56
В Сумах наркоман бродил по проезжей части
Сегодня 14:54
Кабмин позволил открыть продуктовые рынки
Сегодня 14:38
Экс-глава Сумской ОГА заработал больше миллиона за год и сделал подарок на 4 млн грн
Сегодня 14:26
В Сумах прекратили дезинфицировать улицы
Сегодня 14:20
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.