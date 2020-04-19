З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину Лінія магазинів EVA спільно з «Нова пошта» та Благодійним фондом «Коло» організували адресну доставку засобів дезінфекції в 242 опорні лікарні.

Добрим справам карантин не завада, а скоріш стимул для них. Цим правилом керуються сьогодні Лінія магазинів EVA, «Нова пошта» та Благодійний фонд «Коло». Спільними зусиллями вони організували збір та адресну доставку великої кількості засобів дезінфекції у понад 200 опорних лікарень України, де працюють сучасні герої та геройки в білих халатах.

Днями прибув товар з шефською допомогою у 9 медичних закладів міста Суми та Сумській області: КНП "Роменська центральна районна лікарня", КНП "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради, КНП "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради, КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради, КНП Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня", КНП Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова", КП "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради, КНП Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер", КНП Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр".

Загалом у Сумах та Сумській області медичним закладам передано:

· 126 кілограмів прального універсального порошку;

· більше 50 літрів антисептика;

· 60 літрів рідкого звичайного мила;

· 60 літрів антисептичного мила;

· близько 80 літрів геля для туалета;

· 66 літрів універсального миючого засобу;

· близько 800 літрів білизни.

За цими цифрами три тижні кропіткої праці працівників Лінії магазинів EVA у колаборації з благодійним фондом «Коло». За цей час було вивчено нормативи МОЗ, прораховано кількість ліжко-місць у кожній опорній лікарні, максимальні витрати дезінфікуючих засобів, визначено необхідну кількість товару, яку необхідно на місяць карантину. А вже потім за цими даними у розподільчому центрі компанії на Київщині сформовано унікальні набори найнеобхідніших товарів та завдяки «Нова пошта» ці посилки доставлені у лікарні.

Нагадаємо, що шефство над цими лікарнями Лінія магазинів EVA взяла, розуміючи важливість допомоги медикам, які першими зустрічають та рятують коронавірусних хворих.

Загалом компанія виділила та розіслала українським лікарням більше 4000 кілограмів прального порошку, 3000 літрів антисептика і рідкого мила, більше 2500 літрів гелю для туалету, 2000 літрів універсального миючого засобу та 25 тисяч літрів білизни. Найбільші посилки були доставлені в лікарні Одеської, Львівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Сума допомоги склала близько 500 тисяч гривень.

Лінія магазинів EVA, «Нова пошта» та Благодійний фонд «Коло» впевнені, що доставлені в опорні лікарні України засоби дезінфекції допоможуть захистити наших медиків, які рятують коронавірусних хворих.

Інформаційна довідка

Лінія магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, парфумерії, товари по догляду за обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також товари по догляду за малюками. Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.

Сім років компанія EVA займає лідерські позиції, отримуючи нагороду Національної премії України Retail Awards «Вибір споживача». Наприкінці 2019 року Лінію магазинів EVA визнано «Кращим магазином краси та здоров’я» за версією міжнародного фестивалю-конкурсу премії «Вибір року-2019», у 2019 компанія отримала нагороду «Рітейлер року в drogerie» від Ukrainian Retail Association. Постійний проєкт допомоги передчасно народженим дітям «Orange Days в EVA!» приніс перемогу в конкурсі, ініційованому ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2018.

Також у 2019 році EVA отримала престижну нагороду від найбільшої міжнародної виставки у галузі приватних марок PLMA (Private Label Manufacturers Association), Нідерланди та нагороду "За лідерство в управлінні власними косметичними торговими марками" від виставки InterCHARM.

За 17 років компанія зросла до кількості понад 1000 магазинів по всій території України, представила більше 30 000 асортиментних позицій, а також започаткувала 40 власних торгових марок. Зараз штат співробітників мережі налічує понад 11 000 осіб. EVA дотримується найвищих стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що відображено у моделі сервісу компанії: «EVA – це краща подруга, що дарує щастя бути собою».

Додаткова інформація: https://eva.ua/