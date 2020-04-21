Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій 126,5 млн грн виплатила НСЗУ 46-ти медичним закладам Сумщини, які надають екстрену та спеціалізовану допомогу за квітень в межах Програми медичних гарантій. Всього по Україні НСЗУ виплатила понад 4,4 млрд грн 1619-ти закладам. З них 466 млн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги.

1594 спеціалізованих закладів отримали за квітень близько 4 млрд грн за договором з НСЗУ. З яких понад 17,7 млн грн було перераховано приватним закладам та лікарям-ФОП. У Сумській області найбільші суми нарахувань за контрактом з НСЗУ з комунальних закладів отримали Сумська обласна клінічна лікарня – 11,4 млн грн, Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер – 9,9 млн грн та Конотопська центральна районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова – 8,3 млн грн.

Нагадаємо, з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. На вибір пацієнта не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору - контракт лікарні з НСЗУ. Всього 61 приватний медзаклад і 4 лікаря-ФОП підписали договір з НСЗУ на надання послуг зі спеціалізованої медичної допомоги та отримали в квітні понад 17,7 млн грн. До топ-3 приватних центри за розміром оплати від НСЗУ входить ТОВ “Фрезеніус Медикал Кер Україна” (6,6 млн грн), ПАТ “Мотор Січ” (1,7 млн грн), а також ТОВ “Багатопрофільна клініка Святого Миколая” (майже 1,7 млн грн).

Умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Достовірні дані - основа для прийняття рішень, в тому числі й фінансових. З 1 квітня в ЕСОЗ лікарі виписали пацієнтам понад 100 тис. електронних направлень. З них близько 82% - направлення на консультацію спеціаліста, 10% - на візуальні дослідження, 3% - на лабораторні процедури. Решта 5% - це інші види направлень. Також в ЕСОЗ вже зроблено понад 2 млн електронних медичних записів.

Очільниця НСЗУ Оксана Мовчан:

“Національна служба здоров’я - надійний фінансовий партнер медичних закладів. Ми в повному обсязі і вчасно платимо закладу за надані послуги пацієнтам. І ця фінансова стабільність працює в інтересах пацієнта. Це стосується і первинки, і програми “Доступні ліки”, а з 1 квітня - і спеціалізованої допомоги. НСЗУ підтримує збільшення обсягу коштів на систему охорони здоров’я. Проте, виступає за раціональне використання наявних ресурсів. Для того, щоб пацієнти могли отримати якіснішу допомогу. А ефективні лікарні – більше коштів. Кожна гривня бюджету Програми медичних гарантій працюватиме на пацієнта.”

Бюджет Програми медгарантій 72 млрд грн. Близько тисячі закладів охорони здоров’я матимуть фінансування від НСЗУ в 2020 році у межах ПМГ-2020 більше, ніж було за субвенцією 2019 року.

Наприклад. Одеський обласний онкодиспансер в 2020 році за контрактом з НСЗУ отримає в 5 разів більше, ніж за медичною субвенцією: контракт з НСЗУ - на 260 млн грн, субвенція 2019 року - 51,3 млн грн. Рівненський обласний протипухлинний центр - в 2,6 разів більше медсубвенції 2019 року: контракт з НСЗУ - на понад 72 млн грн, субвенція-2019 - 26,9 млн грн. Фінансування Ужгородського міського пологового будинку за контрактом з НСЗУ (95,6 млн грн) в 5,4 рази більше минулорічної медичної субвенції (17,6 млн грн).

Головний лікар Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як:

“Наш заклад - один з найкращих в Україні. Щорічно в центрі лікування проходить близько 22,5 тис. пацієнтів, а наші лікарі роблять понад 5 тис операцій. Ми сподіваємось, що зміни, які відбуваються зараз, дозволять покращити умови для лікування пацієнтів. З НСЗУ ми уклали договір на надання послуг за дев'ятьма напрямками, які стосуються діагностики та хіміотерапевтичного, радіологічного лікування онкозахворювань у дорослих та дітей, хірургії, стаціонарної паліативної допомоги, а також пріоритетних послуг з ранньої діагностики онкозахворювань. За умовами контракту ми отримаємо 72 млн грн, це - вдвічі більше минулорічної медичної субвенції. Це означає, що в нас буде можливість в більшій мірі пролікувати пацієнтів згідно лікарського формуляру”.

Директорка міжрегіонального Північного департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна:

“В межах уваги Північного міжрегіонального департаменту перебувають 298 закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу у 4-х областях – Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській. Сума контрактів з НСЗУ цих закладів на рік – понад 7,5 млрд грн. У квітні 295 закладів отримали аванс на загальну суму понад 715 млн грн.

Серед лікарень чотирьох областей значний відсоток тих, хто отримає за договором з НСЗУ більше минулорічної субвенції. Зазвичай – це потужні багатопрофільні лікарні, де велика кількість пацієнтів”.