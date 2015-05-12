С Победой… в Аргентину! Как уроженец села Линово Путивльского района, что в 80 километрах от Сум, Григорий Паншин стал «команданте Гришкой», боролся с фашистами в Италии, а после Победы, чтобы избежать участи «предателя» и «врага народа», вынужден был бежать в Аргентину

На Апеннинах чтят заслуги нашего земляка за участие в итальянском Сопротивлении и освобождении Италии - ему была назначена правительственная пенсия. В то время как его советская Родина на долгие годы предала ветерана забвению. И это еще не самый худший вариант развития событий – многие борцы с фашизмом после Великой Победы оказались в сталинских лагерях. Даже после смерти Сталина весточки о себе и судьбе своих побратимов Григорий Паншин вынужден был слать с большой осторожностью, чтобы не выдать себя и никого не подвергнуть репрессиям.

Как научился выживать

Григорий Ильич Паншин родился 12 февраля 1920 года в селе Линово (тогда Курской губернии, ныне Сумская область). В селе проживало около тысячи семей, половина из них - Паншины. Когда Грише было семь лет, умер отец. В 1932 году мальчик закончил пятый класс и больше не учился - нужно было помогать маме кормить семью. Работал в совхозе, боронил землю на лошадях, вязал снопы, брался за любую посильную работу. Платили хлебом. В 1933 году от голода умер дед. Остальные члены семьи тоже голодали, мать все время болела. Чтобы помочь семье выжить, Грише пришлось искать пропитание в других областях.

В 1940 году Григорий Паншин был призван в ряды Красной Армии. Служил в 47-м бронетанковом полку, который стоял на станции Лесная недалеко от западной границы. В самом начале войны, 25 июня 1941 года, был ранен в бою под городом Столбцы (Западная Белоруссия) и попал в госпиталь в Воронеже. Но уже через шесть дней уговорил врачей направить его обратно на фронт - в артиллерию. Под Вязьмой его часть оказалась в окружении, и он попал в плен. Сначала находился в концлагере на оккупированной территории СССР. Ближе к зиме его отправили в концлагерь в 60 км от Берлина. Там заболел тифом. Медицинской помощи и лекарств не было, бараки не отапливались, но Григорий выжил. После выздоровления его отправили на принудительные сельхозработы, и снова болезнь – на этот раз малярия. И вновь вылечился сам - чаем из полыни и кислым молоком.

Первый побег и снова плен

В плену Григорий Паншин постоянно думал о побеге. Осенью 1942 года немцы решили создать автобат из советских военнопленных. Григория и его товарищей учили водить большие грузовики, которые должны были перевозить грузы на фронт по территории, на которой действовали партизаны. Григорий разработал план побега и ухода к партизанам. В первый конвой он не попал. Но его товарищи, перебив охрану, ушли к партизанам вместе с грузом. Остальных допрашивали в гестапо. Ничего не добившись, немцы отправили их на ремонтные работы на территории концлагеря. К тому времени Григорий хорошо понимал немецкий язык, что позволило ему втереться в доверие к начальнику ремонтной бригады. Он все слушал и запоминал. Как-то раз ему удалось сделать копию карты местности. Вместе с четырьмя товарищами Григорий составил маршрут побега и при первом удобном случае бежал. Шли ночами, днем скрывались в лесах, изредка добывая продовольствие в подвалах жилых домов. Так за 22 дня дошли до Одера. Удалось даже перебраться на противоположный берег. Однако в гестапо, проследив места, где пропадало продовольствие, определили маршрут их движения, и беглецы были схвачены. Один при задержании погиб, остальные снова оказались в плену.

Второй побег и партизанский отряд

В 1943 году пленных перевезли на строительство укреплений в Италию. 8 сентября эшелон прибыл в Геную. В тот же день король Виктор Эммануил III объявил о капитуляции Италии перед войсками союзников. Это событие вызвало неразбериху в немецких частях. Эшелон с пленными перевозили с места на место, со станции на станцию. На станциях пленные часто слышали, как итальянцы сочувственно говорили «русо пресионеро». Во время следования эшелона через 13-километровый тоннель Григорий понял, что это его шанс. Он вылез в окно товарняка и добирался до места сцепления между вагонами. При выезде из туннеля на крутом повороте эшелон сбросил скорость, и Григорий спрыгнул с поезда. Он заметил, что из других вагонов тоже прыгали пленные. Как только эшелон скрылся из виду, беглецы собрались вместе. Прятались в горах Италии, местные жители помогали им чем могли. Григорий Паншин организовал один из первых партизанских отрядов Сопротивления. В марте 1944 года в районе Генуи число советских партизан достигло 20 человек. Они совершали диверсионные операции на дорогах, нанося урон вражеским колоннам. 6 апреля 1944 года немецкое командование начало карательную операцию по зачистке партизан. Плохо вооруженные участники Сопротивления противостояли пяти тысячам немецких солдат и итальянских фашистов. Бой продолжался весь день, пока у партизан не закончились патроны. Оставшиеся в живых стали отходить в горы. Григорий вынес раненого товарища на себе и укрылся в безопасном месте.

После облавы «команданте Гришке» пришлось создавать новый партизанский отряд. Он устанавливал контакты с военнопленными и организовывал им побеги. Отряд рос и становился интернациональным, большинство партизан были советскими или итальянскими борцами Сопротивления. К 1945 году отряд достиг численности шести тысяч человек. Однако при очередной попытке организации побега советских военнопленных в феврале 1945 года Григория схватило гестапо. Участников побега жестоко пытали, но они молчали. В тюрьме Генуи Григорий убедил охранников, среди которых были и русские, помочь ему организовать восстание в тюрьме. Восстание завершилось полным освобождением заключенных, которые влились в ряды партизанского движения Сопротивления. Совместно с другими партизанами отряд Григория Паншина освобождал Геную от немецких и итальянских фашистов. За это он был представлен итальянским командованием к награде за воинскую доблесть.

Партизан, да не тот

Через месяц в Геную вошли союзнические войска США. Американцы поручили Григорию собрать всех русских для отправки к «своим». Набралось человек 100-120. В Австрии их передали советскому командованию. Но встретили их не как героев, а как врагов народа. Начались бесконечные допросы. Григорию удалось перейти на территорию, контролируемую американцами, и на поезде вернуться назад в Италию. Там друзья из итальянского Сопротивления, которые заняли видные посты в правительстве, помогли ему перебраться в Аргентину. Итальянцы оформили ему документы, сняли квартиру и нашли работу. Всю свою дальнейшую жизнь Григорий Паншин, легендарный «команданте Гришка», прожил в Аргентине в небольшом городке Некочея на берегу океана, в 550 км от Буэнос-Айреса.

Примечательно, что ветеран Второй мировой войны, легендарный партизан, уроженец легендарного партизанского края, почти десять лет спустя после Победы над фашизмом, в 1954 году (через год после смерти Сталина), попросил своего брата, проживавшего в Глухове, сообщить о том, как погиб и где похоронен его побратим по итальянскому Сопротивлению Яков Горев, послав весточку в Горьковскую область его сестре. При этом письмо от Григория Паншина пришло из Бразилии, чтобы никто не смог установить его настоящее место жительства.