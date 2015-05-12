Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:2180

С Победой… в Аргентину!

Как уроженец села Линово Путивльского района, что в 80 километрах от Сум, Григорий Паншин стал «команданте Гришкой», боролся с фашистами в Италии, а после Победы, чтобы избежать участи «предателя» и «врага народа», вынужден был бежать в Аргентину

Григорий Паншин (второй слева) с побратимами из итальянского сопротивления

На Апеннинах чтят заслуги нашего земляка за участие в итальянском Сопротивлении и освобождении Италии - ему была назначена правительственная пенсия. В то время как его советская Родина на долгие годы предала ветерана забвению. И это еще не самый худший вариант развития событий – многие борцы с фашизмом после Великой Победы оказались в сталинских лагерях. Даже после смерти Сталина весточки о себе и судьбе своих побратимов Григорий Паншин вынужден был слать с большой осторожностью, чтобы не выдать себя и никого не подвергнуть репрессиям.

Как научился выживать

Григорий Ильич Паншин родился 12 февраля 1920 года в селе Линово (тогда Курской губернии, ныне Сумская область). В селе проживало около тысячи семей, половина из них - Паншины. Когда Грише было семь лет, умер отец. В 1932 году мальчик закончил пятый класс и больше не учился - нужно было помогать маме кормить семью. Работал в совхозе, боронил землю на лошадях, вязал снопы, брался за любую посильную работу. Платили хлебом. В 1933 году от голода умер дед. Остальные члены семьи тоже голодали, мать все время болела. Чтобы помочь семье выжить, Грише пришлось искать пропитание в других областях.

В 1940 году Григорий Паншин был призван в ряды Красной Армии. Служил в 47-м бронетанковом полку, который стоял на станции Лесная недалеко от западной границы. В самом начале войны, 25 июня 1941 года, был ранен в бою под городом Столбцы (Западная Белоруссия) и попал в госпиталь в Воронеже. Но уже через шесть дней уговорил врачей направить его обратно на фронт - в артиллерию. Под Вязьмой его часть оказалась в окружении, и он попал в плен. Сначала находился в концлагере на оккупированной территории СССР. Ближе к зиме его отправили в концлагерь в 60 км от Берлина. Там заболел тифом. Медицинской помощи и лекарств не было, бараки не отапливались, но Григорий выжил. После выздоровления его отправили на принудительные сельхозработы, и снова болезнь – на этот раз малярия. И вновь вылечился сам - чаем из полыни и кислым молоком.

Первый побег и снова плен

В плену Григорий Паншин постоянно думал о побеге. Осенью 1942 года немцы решили создать автобат из советских военнопленных. Григория и его товарищей учили водить большие грузовики, которые должны были перевозить грузы на фронт по территории, на которой действовали партизаны. Григорий разработал план побега и ухода к партизанам. В первый конвой он не попал. Но его товарищи, перебив охрану, ушли к партизанам вместе с грузом. Остальных допрашивали в гестапо. Ничего не добившись, немцы отправили их на ремонтные работы на территории концлагеря. К тому времени Григорий хорошо понимал немецкий язык, что позволило ему втереться в доверие к начальнику ремонтной бригады. Он все слушал и запоминал. Как-то раз ему удалось сделать копию карты местности. Вместе с четырьмя товарищами Григорий составил маршрут побега и при первом удобном случае бежал. Шли ночами, днем скрывались в лесах, изредка добывая продовольствие в подвалах жилых домов. Так за 22 дня дошли до Одера. Удалось даже перебраться на противоположный берег. Однако в гестапо, проследив места, где пропадало продовольствие, определили маршрут их движения, и беглецы были схвачены. Один при задержании погиб, остальные снова оказались в плену.

Второй побег и партизанский отряд

В 1943 году пленных перевезли на строительство укреплений в Италию. 8 сентября эшелон прибыл в Геную. В тот же день король Виктор Эммануил III объявил о капитуляции Италии перед войсками союзников. Это событие вызвало неразбериху в немецких частях. Эшелон с пленными перевозили с места на место, со станции на станцию. На станциях пленные часто слышали, как итальянцы сочувственно говорили «русо пресионеро». Во время следования эшелона через 13-километровый тоннель Григорий понял, что это его шанс. Он вылез в окно товарняка и добирался до места сцепления между вагонами. При выезде из туннеля на крутом повороте эшелон сбросил скорость, и Григорий спрыгнул с поезда. Он заметил, что из других вагонов тоже прыгали пленные. Как только эшелон скрылся из виду, беглецы собрались вместе. Прятались в горах Италии, местные жители помогали им чем могли. Григорий Паншин организовал один из первых партизанских отрядов Сопротивления. В марте 1944 года в районе Генуи число советских партизан достигло 20 человек. Они совершали диверсионные операции на дорогах, нанося урон вражеским колоннам. 6 апреля 1944 года немецкое командование начало карательную операцию по зачистке партизан. Плохо вооруженные участники Сопротивления противостояли пяти тысячам немецких солдат и итальянских фашистов. Бой продолжался весь день, пока у партизан не закончились патроны. Оставшиеся в живых стали отходить в горы. Григорий вынес раненого товарища на себе и укрылся в безопасном месте.

После облавы «команданте Гришке» пришлось создавать новый партизанский отряд. Он устанавливал контакты с военнопленными и организовывал им побеги. Отряд рос и становился интернациональным, большинство партизан были советскими или итальянскими борцами Сопротивления. К 1945 году отряд достиг численности шести тысяч человек. Однако при очередной попытке организации побега советских военнопленных в феврале 1945 года Григория схватило гестапо. Участников побега жестоко пытали, но они молчали. В тюрьме Генуи Григорий убедил охранников, среди которых были и русские, помочь ему организовать восстание в тюрьме. Восстание завершилось полным освобождением заключенных, которые влились в ряды партизанского движения Сопротивления. Совместно с другими партизанами отряд Григория Паншина освобождал Геную от немецких и итальянских фашистов. За это он был представлен итальянским командованием к награде за воинскую доблесть.

Партизан, да не тот

Через месяц в Геную вошли союзнические войска США. Американцы поручили Григорию собрать всех русских для отправки к «своим». Набралось человек 100-120. В Австрии их передали советскому командованию. Но встретили их не как героев, а как врагов народа. Начались бесконечные допросы. Григорию удалось перейти на территорию, контролируемую американцами, и на поезде вернуться назад в Италию. Там друзья из итальянского Сопротивления, которые заняли видные посты в правительстве, помогли ему перебраться в Аргентину. Итальянцы оформили ему документы, сняли квартиру и нашли работу. Всю свою дальнейшую жизнь Григорий Паншин, легендарный «команданте Гришка», прожил в Аргентине в небольшом городке Некочея на берегу океана, в 550 км от Буэнос-Айреса.

Примечательно, что ветеран Второй мировой войны, легендарный партизан, уроженец легендарного партизанского края, почти десять лет спустя после Победы над фашизмом, в 1954 году (через год после смерти Сталина), попросил своего брата, проживавшего в Глухове, сообщить о том, как погиб и где похоронен его побратим по итальянскому Сопротивлению Яков Горев, послав весточку в Горьковскую область его сестре. При этом письмо от Григория Паншина пришло из Бразилии, чтобы никто не смог установить его настоящее место жительства.

Фото
От редакции

Как надо дедушку любить....

Откуда взялась эта история? - спросите вы. Летом прошлого года года муж автора этой статьи возвращался из Киева сумским экспрессом. Его попутчиком оказался неприметный молодой человек – всю дорогу он что-то рассматривал в своем телефоне. После Конотопа парень заметно занервничал. Видно было, что хочет что-то спросить. С первых слов стало ясно – испаноязычный иностранец. На плохом английском с трудом удалось найти общий язык. Оказалось, он из Аргентины и едет в Линово - на родину своего дедушки Гриши, ветерана Второй мировой. В телефоне аргентинец показал фрагмент статьи о своем деде Григории Ильиче Паншине. Его вопрос заключался в том, как добраться до Линово из Путивля. Известие о том, что станция Путивль – это вовсе не Путивль, а Бурынь, от которой до Путивля больше 20 километров, аргентинец сначала воспринял как розыгрыш, потом, осознав серьезность ситуации (дело шло к вечеру), пришел в полную растерянность. И тут началась целая череда счастливых для него совпадений, которые привели его в восторг. Во-первых, знакомая путивлянка, которой позвонил муж нашего корреспондента, чтобы узнать расписание автобусов, оказалась на станции Путивль, ожидая автобус. Женщина уговорила водителя подождать пассажира-иностранца из поезда. Во-вторых, она позвонила своему брату, который живет в Линово. Он встретил аргентинца, довез до места, помог сориентироваться, найти дальних родственников, затем сесть в Конотопе на поезд до Киева, благодаря чему тому удалось рано утром успеть на самолет (следующим пунктом назначения аргентинца была Великая Китайская стена) – и это все за считанные часы!

«Мечта сбылась! Я отправился искать деревню без какой-либо информации в интернете или где-либо еще - только с листком бумаги, написанным на русском языке, с названием «Lynove», зная, что поезд высадит меня на расстоянии нескольких километров от него. Моей единственной мечтой было увидеть место и вернуться. После нескольких переездов и людей, которые мне помогли, я в итоге прибыл в небольшую деревню с небольшим домом в селе Линово. За ночь до возвращения я встретил двоюродного брата моего деда, с которым общался до 2012 года посредством писем. Я часами смотрел на фотографии и вырезки из украинских газет, которые остались от деда с войны, фотографии мальчика и всей его семьи, которых я никогда не видел. Без сомнения, я никогда не забуду этот день. Слава Богу! Lynove, Сумская область, Украина», - написал Eber Nicolas Panscin в фейсбуке, разместив свою фотографию на фоне села и фотографии, которые показали ему родственники.

Так случайная встреча в поезде напомнила нам еще об одном нашем земляке, который победил фашизм и добыл Победу.

Общество Вторая мировая война Краеведение

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