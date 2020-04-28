КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя Смерть близької людини – завжди тяжка година для всієї родини, коли лихо, скорбота та біль втрати віднімають усі сили. Саме в цій ситуації родичам померлого доводиться займатися рішенням питань, пов’язаних з організацією та проведенням поховання.

Оформлення та отримання необхідних документів, реєстрація смерті, виділення місця для поховання, вибір та придбання предметів ритуальної належності, спеціального автотранспорту, нерідко стають важливою проблемою для родичів померлої особи.

У скорботну годину життя досвідчені спеціалісти КП «Спецкомбінат» допоможуть в організації гідного поховання близької людини, адже саме ця ритуальна служба надає широкий спектр послуг та має в рішенні деяких питань виключні повноваження.

Міська ритуальна служба КП «Спеціалізований комбінат» консультує та надає всі види ритуальних послуг:

- оформлення поховань ритуальною службою КП «Спецкомбінат» (0542) 61-73-73, з 7.30 до 19.00, 050 285 15 36 – цілодобово;

- безкоштовне виділення місць для поховання;

- видача свідоцтва про поховання;

- організація та проведення поховання;

- доставка померлого із дому в морг тел. (0542) 61-70-07, 066 210 50 18 – цілодобово;

- надання послуг спеціалізованими автокатафалками, з моргу до дому та до місця поховання;

- реалізація та доставка предметів ритуальної належності (труни 30 найменувань, вінки 67 найменувань, дерев’яні хрести, виготовлення нестандартних трун);

- копка та засипання могил на 13-ти кладовищах міста;

- реєстрація, облік померлих та їх поховань на кладовищах м. Суми;

- благоустрій місць поховання;

- безкоштовні поховання громадян окремих категорій;

- проведення громадянської панахиди з наданням приміщення.

Також у повноваженні цієї ритуальної служби надання послуг пільговим категоріям громадян, видача дозволу на монтаж та демонтаж намогильних споруд та реєстрація встановлених намогильних споруджень.

Всі міські кладовища є комунальною власністю територіальної громади, на всіх кладовищах м. Суми організована і здійснюється реєстрація поховань та перепоховань померлих громадян та намогильних споруд.

На балансі КП «Спеціалізований комбінат» знаходиться 13 діючих кладовищ. Одне з них - в районі 40-ї підстанції – вул.Березовий гай, функціонує у відкритому режимі, а 12 – в частково-закритому ( Міське - вул. 20 р. Перемоги; Засумське - вул. Степана Бандери; Лучанське - вул. 2-га Залізнична; Пришибське - вул. Р.Корсакова; Василівське – вул. Кощея; Парфирівське (с. Василівка) – вул.Вишнева; Ганнівське – вул. Сонячна; Тимірязівське (аеропорт) – вул.Аерофлотська; Тополянське - вул. Скрябіна; Старе Баранівське – вул. Липнянська; Аварійне по вул. Прикордонній; Ново-Центральне Баранівське – вул. Баранівська).

Поховання померлих на кладовищах проводяться щодня в літню пору з 10.00 до 16.00 годин, у зимовий час з 11.00 до 15.00 годин. Для відвідувань кладовища відкриті щодня, з квітня по вересень, з 8.00 до 15.00 годин.

На діючому кладовищі у відкритому режимі надаються місця для подвійного поховання особам, які поховали свого рідного та звернулись з письмовою заявою до ритуальної служби КП «Спецкомбінат» про надання додаткової ділянки для поховання одного з рідних похованого, які досягли 50-ти річного віку.

В частково-закритих кладовищах поховання померлих здійснюються при наявності вільного місця в родинній огорожі. Для поховання померлого в родинній огорожі особа, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого (виконавець волевиявлення) повинна з’явитися до доглядача кладовища, написати заяву на поховання, надати свідоцтво по смерть померлого (оригінал) та вказати родинну огорожу, якщо в огорожі поховані інші члени родини, також надати свідоцтво про смерть на всіх раніше похованих (оригінал або повторне), отримати схему розташування всіх поховань з відображенням вільного місця, після чого з’явитися в ритуальну службу КП «Спецкомбінат» для подальшого оформлення договору-замовлення та отримання дозволу на поховання.

Підпоховання в існуючу могилу здійснюється відповідно до Закону через 20 років після поховання, при наявності оригінала свідоцтва про смерть першого похованого. Розташовані в огорожі могили, повинні мати таблички або пам’ятник з надписом, що затверджує поховання цього померлого.

Копка могил власними силами замовників та іншими суб’єктами господарювання на кладовищах міста забороняється, відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради № 636 від 25.12.2007 р.

Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого, особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання, КП «Спецкомбінат» видає свідоцтво про поховання. Цей документ надає право його пред’явнику на встановлення намогильного спорудження в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, здійснення інших дій, пов’язаних з облаштуванням місця поховання. Це робиться для того, щоб в подальшому не виникало ніяких проблем при облаштуванні намогильних споруд (пам’ятників).

КП «Спецкомбінат» нагадує порядок встановлення намогильних споруд

На могилах (місцях родинного поховання), в межах виділеної земельної ділянки дозволено встановлювати намогильні споруди та елементи облаштування могил, які повинні відповідати встановленим стандартам і технологіям.

Всі роботи, пов’язані з монтажем, демонтажем намогильних споруд, їх реєстрації, виконуються у весняно – осінній період, беручи до уваги погодні умови не раніше одного року після проведення поховання з метою ущільнення ґрунту після засипання (можливе й більш раннє проведення робіт, але з обов’язковим попередженням Замовника про можливі наслідки, в т.ч. і втрату гарантії на проведені роботи), з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00 години, в суботу з 8.00 до 12.00 години. В вихідні та святкові дні відповідно до КЗпП України, роботи пов’язані з облаштуванням могил, монтажем та демонтажем намогильних споруд забороняються. Поховання на кладовищах не проводяться в дні великих релігійних свят.

Згідно діючого законодавства, намогильні споруди (пам’ятники) приватними підприємствами встановлюються у разі наявності у них договору з ритуальною службою КП «Спецкомбінат» на проведення цих робіт.

У випадку, якщо власник могили (поховання) вирішив самостійно облаштувати або встановити намогильне спорудження (пам’ятник) власними силами, він повинен з письмовою заявою та паспортом звернутися до доглядача кладовища ритуальної служби КП «Спецкомбінат» та при цьому надати такі документи:

- оригінал свідоцтва про смерть похованого; - документи на придбання намогильного спорудження (пам’ятника), його ціни та дату придбання; - реквізити виконавця пам’ятника; - свідоцтво про поховання (у разі наявності).

Після пред’явлення вказаних документів доглядачу кладовища, власник могили повинен вказати місце поховання, отримати у доглядача кладовища схему розташування всіх поховань на потрібній земельній ділянці, отримати інструктаж що до правил установлення намогильного спорудження (пам’ятника), після чого приступити до виконання робіт.

Після завершення робіт (приватними підприємствами або власними силами), на підставі наданих документів, встановлене намогильне спорудження реєструється доглядачем кладовища в книзі реєстрацій встановлених намогильних споруд (пам’ятників).

Якщо користувач місця поховання (власник могили) не дотримує вище перелічені вимоги, таке намогильне спорудження (пам’ятник) не реєструється в книзі реєстрацій та ритуальна служба КП «Спецкомбінат» за їх збереження відповідальності не несе. Усі намогильні спорудження (пам’ятники), огорожі, встановлені за межами відведеної земельної ділянки, у відповідності з діючим законодавством, підлягають демонтажу без попередження власника.

Важливо знати:

Додаткові платні послуги на кладовищах м. Суми не надаються, всі ритуальні послуги оформлюються та сплачуються тільки в ритуальній службі КП «Спецкомбінат».

КП «Спеціалізований комбінат» в м. Суми ніяких філіалів і дочірних підприємств не має, згідно покладених на нього завдань здійснює в м.Суми організацію поховання померлих, реалізує предмети ритуальної належності, виконує роботи з благоустрою місць поховань, забезпечує функціонування місць поховань та може укладати договори з суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг.

З усіх питань звертайтеся за адресою: м.Суми, вул. Лебединська, 5, тел: 61-73-73, 050 285 15 36 (цілодобово)

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