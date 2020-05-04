Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях 31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. Тож юристи системи безоплатної правової допомоги Сумщини нагадують громадянам про відповідальність за куріння в заборонених місцях.

Юрист Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області Олексій Рибалка зазначив, що в Україні з грудня 2012 року заборонено курити в громадських місцях. Також заборонена будь-яка реклама, за винятком місць продажу, де дозволяється розміщення інформації про тютюнові вироби.

«До речі, в інтернеті теж не можна рекламувати тютюнові вироби. Виняток – вебсайти для повнолітніх, обов’язковою умовою доступу до яких є ідентифікація віку», – уточнив юрист.

Закон встановлює заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів в громадських та інших місцях, а саме:

- у ліфтах;

- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

- на дитячих майданчиках;

- у під’їздах житлових будинків;

- у підземних переходах;

- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

- у приміщеннях закладів ресторанного господарства, об’єктів культурного призначення,органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

- на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

При цьому курці можуть користуватися спеціально відведеними для цього місцями.

Штрафи за куріння

За куріння в громадських місцях передбачений штраф. Уперше можна відбутись попередженням або штрафом, який становить від 51 до 170 грн. У випадку вчинення правопорушення вдруге протягом року штраф вже зросте і складатиме від 170 до 340 грн.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення санкції.

За куріння в громадському транспорті штраф становить від 85 до 340 грн. До громадського транспорту належать вагони та тамбури приміських поїздів та поїздів місцевого та дальнього сполучення, судна, метрополітен, автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї.

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