Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів

За даними відділу, в поточному році захворюваність на хворобу Лайма на Сумщині зросла втричі. Це відбувається на фоні збільшення розповсюдження іксодових кліщів, чиїх укусів людині слід остерігатися під час перебування на природі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні–червні та серпні–жовтні.
Зустріти кліщів можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 см і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Крім того, вони можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими домашніми тваринами.
Укуси кліщів загрожують людям такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка тощо. Щороку в Україні близько 20000 людей звертається з укусами кліщів до закладів охорони здоров’я. Майже 2000 з них заражаються інфекційними захворюваннями.
Найчастіше зустрічається хвороба Лайма. Тривалість інкубаційного періоду після укусу кліща варіює у широких межах від 1 до 53 днів, найчастіше – 12 днів. Першим проявом хвороби є почервоніння на місці присмоктування кліща, лихоманка, головний біль, затверділість м'язів шиї, ломота у всьому тілі і млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової і серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.
Лише термінове звернення постраждалого від укусу до лікаря дозволяє оперативно визначити ефективні профілактичні та лікувальні заходи. При укусі кліщем слід щонайшвидше звернутися до лікаря-інфекціоніста, а для зняття кліща з тіла людини – до травматолога чи хірурга.
Пацієнт з хворобою Лайма безпечний для оточуючих, кліщовий бореліоз не передається від людини до людини.
Для профілактики нападу кліщів необхідне вчасне прибирати опале листя, гілки дерев, скошувати траву та бур'ян, вирубувати чагарники, проводити обробку спеціальними препаратами (за умови великої щільності кліщів на певній території).
Зростання захворюваності на хворобу Лайма відбувається на фоні наростаючого розповсюдження іксодових кліщів, чиїх укусів людині слід остерігатися під час перебування на природі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні–червні та серпні–жовтні.
Найголовніший засіб захисту від укусів кліщів – одяг, що надійно закриває тіло людини.
У цьому зв’язку шорти для походу в ліс суворо протипоказані. Для цих цілей краще всього використовувати довгі брюки з гумками внизу, щоб кліщ не зміг залізти під штанину. Верхній одяг також має бути з довгими рукавами з гумками. Намагайтеся одягатися в одяг світлих тонів (краще білу), на ній найлегше помітити кліща. Із взуття переважніше чоботи або черевики, куди можна закласти штанину. На голову одягаємо кепку або хустку. В ідеалі для лісових прогулянок підійде енцефалітний костюм. Вартість такого спеціального одягу невисока, і дозволити собі це може кожен.Наявність захисного одягу зовсім не означає, що ви можете більше не турбуватися про кліщів. Оглядайте тіло кожні 15-30 хвилин, особливо такі місця, як шия, пахви, пах і вушні раковини. Найчастіше саме на цих ділянках тіла паразитують кліщі, тому що шкіра в цих місцях тонка і ніжна, що спрощує паразитам роботу.Захисний одяг, а також відкриті ділянки тіла потрібно обробити спеціальними речовинами. Сьогодні існує кілька груп спеціальних захисних засобів від кліщів.Репеленти – речовини, що відлякують кліщів. Практично у всіх відомих репелентах міститься речовина діетілтолуамід. Цей засіб можна наносити на одяг, а також відкриті ділянки тіла (на коліна, щиколотки і груди). При контакті з репелентом кліщ починає йти в протилежну сторону і в кінцевому підсумку покидає тіло. Одяг, оброблена репелентами, зберігає захисні властивості до 4-5 діб. Перед тим, як наносити засіб, уважно читайте інструкцію!Акарицидні засоби – речовини, що вбивають кліщів. До складу акарицидних препаратів входять нервово-паралітичні речовини, при контакті з яким у кліща виникає параліч кінцівок, і він падає з одягу. Акарицидні засоби від кліщів токсичні для людини, і тому наносити їх можна тільки на одяг, але не на відкриті ділянки тіла.Комбіновані засоби. До складу комбінованих засобів від кліщів входять як діетілтолуамід, так і альфаметрін (нервнопаралітіческого компонент). Наносити такі кошти можна тільки на одяг.
Поряд із вищевикладеним ефективними є профілактичні заходи із знищення комарів та кліщів на територіях заміських оздоровчих таборів для відпочинку дітей не пізніше 20 діб до їх відкриття; на пришкільних територіях,в санаторіях та місцях масового відпочинку, з проведенням розчистки територій від чагарників,бур’янів та сухого листя,які служать місцями виплоду кліщів. Специфічна профілактика хвороби Лайма в даний час не розроблена. Заходи неспецифічної профілактики аналогічні таким при кліщовому енцефаліті.
Якщо кліщ все-таки вчепився, краще видалити його в лікувальному закладі. Адже інфікування може статися через неправильне видалення паразита, коли його ненароком причавити. Вдаватися до самопорятунку можна лише у крайньому разі.Кліща видаляйте пінцетом із тупими чи заокругленими кінцями. Перед цим шкіру обробіть будь-яким антисептиком. Необхідно захопити кліща пінцетом якомога ближче до шкіри і обережно тягнути його вертикально вгору. Після цього шкіру повторно змастіть антисептиком.Якщо немає пінцета, можна витягти кліща руками, одягнувши гумові рукавички, або захистивши пальці бинтом. Після цього обов’язково помийте руки з милом або обробіть антисептиком.Якщо немає інструментів, то можна видалити кліща зашморгом із грубої нитки. При цьому кліщ захоплюється якомога ближче до шкіри і акуратно витягається.Видалення кліща необхідно проводити з обережністю, не здавлюючи його тіло, оскільки при цьому можливе видавлювання вмісту кліща разом із збудниками хвороб в ранку. Важливо не розірвати кліща при видаленні ‒ залишена в шкірі частина може викликати запалення і нагноєння. Якщо при витяганні кліща відірвалася його головка, яка має вигляд чорної крапки, місце присмоктування протирають ватою або бинтом, змоченими спиртом, а потім видаляють головку стерильною голкою (попередньо простерилізованою на вогні), так, як ви видаляєте звичайну скалку.
Після того, як ви витягли кліща, варто відвідати інфекціоніста. Але якщо такої можливості немає, треба спостерігати за місцем укусу протягом трьох тижнів. Якщо з’явилася кільцеподібна еритема ‒ слід одразу ж звернутися до лікаря. Кільцеподібна еритема ‒ типовий первинний прояв бореліозної інфекції. Це почервоніння шкіри, яке з’являється навколо місця укусу кліща і поширюється від нього у вигляді кола, діаметром щонайменше 4–5 см. Чітко навколо місця укусу. Якщо ви помітили щось схоже, але в іншому місці, слід також звернутися до інфекціоніста. Вас міг вкусити інший кліщ, ви просто цього не помітили.
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