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Сегодня 18:57147

Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»

За весь час наполегливої праці в Сумах компанія «А-МУССОН» постійно розвивається та змінюється відповідно до сучасних вимог і потреб населення. Черговим етапом розвитку «А-МУССОН» є забезпечення повного комплексу з миття та дезінфекції контейнерів та майданчиків.

Засновник ТОВ «А-МУССОН» Анатолій Маковський підтримує інноваційні рішення для досягнення лідируючих позицій, тому компанія придбала для міста Суми сміттєвоз, який додатково укомплектований мийним механізмом і не має аналогів на Сумщині. Таке обладнання дозволяє мити й дезінфікувати контейнери на місці, не залишаючи брудну воду на майданчику. Процес миття здійснюється з допомогою струменів води під великим тиском, тож сміттєві баки очищаються швидко і якісно. Також є можливість миття контейнерів вручну – за допомогою пістолета високого тиску. Окремо працівники миють і дезінфікують від бруду та пилу майданчик для контейнерів. Раніше контейнери з міста возили на мийку, така процедура займала багато часу.  

Додатково, після мийки, працівники «А-МУССОН» проводять дезінфекцію контейнерів і майданчика за допомогою оприскувача зі спеціальним сертифікованим дезінфікуючим засобом. Раніше дезінфекція контейнерів і майданчиків у Сумах проводилася фірмою-підрядником. Працівники «А-МУССОН» завершили навчання та отримали дозвіл на проведення таких робіт у відділі дезінфектології МОЗ ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України». Робітники споряджені спеціальним обладнанням та захисним одягом. Розширення та покращення послуг для населення – це показник відповідальності «А-МУССОН» перед довірою сумчан. 

Що стосується графіка таких робіт -  миття та дезінфекція контейнерів і майданчиків відбувається не рідше одного разу на 10 діб у літній період і не рідше одного разу на місяць в холодні пори року. 


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Общество

Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
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