Туризм по-українськи: мандруючи країною, економимо кошти Багатьом із нас пандемія коронавірусу вже остаточно змінила плани на літо.

За нинішніх умов подорожі до курортів Туреччини, Греції, Єгипту, Іспанії, Італії тощо або зовсім недоступні, або пов'язані з безліччю суворих обмежень і серйозних ризиків.

Та літо прийшло – отже, треба відпочити! Чимало мешканців нашої Сумщини звернули увагу на цікавинки, які може запропонувати подорожувальникам Україна. Внутрішній туризм зараз активно розвивається та набирає обертів. Йдеться як про унікальні природні заповідні зони наших західних областей, так і про курортні містечка південних регіонів. В обох випадках туристу гарантовані нові емоції, неймовірні враження, оздоровлення та чудовий відпочинок.

Одним із головних питань під час внутрішніх подорожей, а також важливою статтею витрат є харчування. З одного боку, воно повинно бути якісним і безпечним (літня спека вже добряче дошкуляє), з іншого – максимально економним. Це набуває особливого значення, якщо заплановано родинний відпочинок.

Вірним помічником у цьому традиційно стане найбільша торговельна мережа країни – «АТБ». Добре знайомі мешканцям Сумщини супермаркети сьогодні відкриті в кожному куточку України. 1123 магазини «АТБ» функціонують у 290 населених пунктах. Мапа присутності цих супермаркетів включає 24 області України, у тому числі й Сумську.

Протягом кількох останніх років компанія динамічно розширює власну мережу в південному та західному напрямках. Минулого року прийняли перших покупців близько сотні нових комфортних магазинів «АТБ», були підкорені ще дві області – Чернівецька та Закарпатська. Цікаво, що компанія відкриває чимало нових маркетів навіть у невеликих туристичних містечках, створюючи нові робочі місця та значно підвищуючи комфорт для мандрівників. Будь-де є можливість без зайвих витрат поповнити свої запаси гарантовано якісними продуктами і товарами першої необхідності.

Якщо ж є бажання вирушити до морських курортів України, то слід пам’ятати, що численні маркети «АТБ» завжди пропонують якісні продукти харчування. Компанія має власний відділ контролю, який регулярно влаштовує перевірки. Більше тисячі товарів проходять ретельну експертизу в лабораторіях. Продукти тестують, визначаючи їхні фізико-хімічні й органолептичні характеристики. В результаті ймовірність попадання неякісного товару на полиці магазинів мережі «АТБ» зводиться до нуля.

Продукти виготовляють, перевозять і зберігають у належних температурних умовах. Компанія «АТБ» володіє солідним власним вантажним парком (7 автоколон) і збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Це дає змогу контролювати колосальний товарообіг, своєчасно доставляти продукти в будь-який куточок країни.

Якщо подобаються подорожі до Карпат, то наявність там супермаркетів багаторічного лідера вітчизняного ритейлу позбавляє від потреби тягнути на плечах з дому важкі сумки з продуктами. Враховуючи надзвичайну спеку, харчі можуть зіпсуватися. Набагато простіше все необхідне придбати, прибувши на місце, адже асортимент кожного із супермаркетів «АТБ» перевищує 3,5 тисячі найменувань. Близько третини з них представлені товарами власних торгових марок. Це означає, що ціни на таку продукцію можуть бути нижчими на 30–40% і дають українському туристу реальну можливість відчутно заощадити кошти. Цінова політика компанії залишається незмінною вже більш ніж чверть століття: вартість продуктів на поличках супермаркетів торговельної мережі, яку добре знають майже чотири мільйони постійних клієнтів, завжди на 10–15% нижча за середньоринкову. Досягають такої економії аж ніяк не за рахунок якості. Секрет максимально доступних цін в «АТБ» простий – це співпраця з виробниками без посередників, системне впровадження інноваційних технологій, динамічне розширення мапи присутності, оптимізація багатьох бізнес-процесів і, звісно, орієнтація на потреби клієнтів. Сумські мандрівники, вирушивши у захопливу подорож Україною, з «АТБ» голодними не залишаться!