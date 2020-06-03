«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ® Щороку в третю неділю червня ми відзначаємо День медика. Це гарний час, щоб ще раз висловити свою подяку людям, робота яких полягає в тому, щоб дбати про наше здоров'я й рятувати життя. Робочий день справжніх лікарів практично ніколи не закінчується — до них постійно звертаються друзі та родичі, знайомі та сусіди.

Саме люди в білих халатах взяли на себе найголовніший удар у боротьбі з пандемією і, ризикуючи власним життям, рятують своїх пацієнтів, забуваючи про сон і відпочинок. Їхні зусилля не є марними. На думку очільника ВООЗ, наприклад, «в Європі ситуація поліпшується, позитивні тенденції в низці країн вселяють надію, але ці держави не повинні втрачати пильність, оскільки сьогодні найбільша загроза для них —заспокоєність. Результати досліджень свідчать про те, що в глобальному масштабі більшість населення все ще є схильним до інфекції». А значить, у медиків, як і раніше, залишається багато роботи, турбот і проблем.

Тут їм на допомогу приходять вчені-вірусологи, які працюють над створенням вакцини, а також фармацевтичні компанії, що забезпечують лікування пацієнтів з COVID-19 наявними препаратами. У нашій країні активну участь у боротьбі з пандемією бере група фармацевтичних компаній «Кусум», до складу якої входить український фармацевтичний завод ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми), що виробляє необхідні сьогодні ліки, забезпечуючи хворих своєю якісною, безпечною й ефективною продукцією.

«Кусум» повністю підтримує всі заходи, яких вживає уряд у боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції, і вже надала допомогу на 21 млн у гривневому еквіваленті в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, Молдові та на Філіппінах. Розуміючи високий рівень відповідальності, компанія ухвалила рішення про запуск соціального проєкту та надання благодійної допомоги у вигляді безкоштовної передачі лікарських засобів, які можуть знадобитися в разі лікування бактеріальних ускладнень коронавірусної інфекції. Це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби й препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ.

Цю важливу соціальну ініціативу підтримали співробітники компанії в усіх країнах, де веде свою діяльність «Кусум», перерахувавши свою одноденну заробітну плату до благодійних фондів для боротьби з коронавірусом.

«Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь у боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники «Кусум» висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам», — прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній «Кусум».

«Зараз дуже важливими є висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на гостро необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо в такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися й надавати посильну допомогу один одному», — додав він.

Від щирого серця хочемо привітати усіх медичних працівників з професійним святом, з Днем медика, і висловити впевненість, що разом ми обов'язково переможемо. Беручи на себе перший удар, ви не втомлюєтеся проявляти любов, співчуття й нелюдське терпіння. Ви - «ангели, що живуть серед нас». Саме вам люди довіряють найдорожче у світі — своє життя, здоров'я й часто особисті таємниці. Ми дуже дякуємо всім медичним працівникам за те, що повертаєте нам здорове повноцінне життя, даруєте радість і щастя. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров'я, добробуту та нових професійних звершень.