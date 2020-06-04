Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів Головними критеріями під час вибору продуктів, які мешканці Сумщини купують до свого столу, є якість і безпека. Не має особливого значення, товари якої цінової категорії обирати: преміальний сегмент, середній або так званий економ-варіант. Ми завжди хочемо придбати смачні та корисні продукти.

У супермаркетах найбільшої української торговельної мережі «АТБ» дуже уважно ставляться до питань якості, терміну придатності та безпеки продуктів. У 290 населених пунктах 24 областей нашої країни відкрито вже 1123 комфортних магазини цієї мережі.

Вони добре знайомі майже чотирьом мільйонам громадян, які стали постійними клієнтами «АТБ», своїм широким асортиментом: на поличках таких маркетів представлено понад 3,5 тисячі найменувань продуктів і товарів першої необхідності. Безпеку і якість кожного з них компанія гарантує не тільки власним чесним ім'ям, але й грошима. У супермаркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». Тому, хто знайде у торговому залі протермінований товар, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Компанія фактично додала до своєї системи аудиту якості ще й експертний потенціал мільйонів клієнтів. Недарма покупців в «АТБ» вважають повноправними партнерами по бізнесу. Слід зазначити, що випадки такого «легкого заробітку» зустрічаються вельми нечасто, оскільки багаторівнева система контролю якості в «АТБ» дуже ефективна. Побудована вона за європейським зразком і включає в себе як системні внутрішні перевірки, так і незалежні міжнародні аудити якості.

Вже понад три роки супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Фахівці ретельно відстежують весь шлях того чи іншого продукту: поставка сировини, виробництво, зберігання, транспортування. Система неймовірно складна. Вона дозволяє передбачати, прогнозувати та попереджувати будь-які ризики. Клієнти «АТБ», включаючи й мешканців Сумщини, завжди отримують гарантовано якісні, безпечні товари, що відповідають найсуворішому міжнародному стандарту. До речі, сертифікат ISO 22000:2005 у багатьох країнах світу вважають своєрідним знаком якості.

Крім того, компанія «АТБ» має власний відділ контролю. Експерти цього підрозділу займаються перевірками, які бувають щомісячні, квартальні, піврічні тощо. В магазинах відбирають більше тисячі товарів, які відправляють на вивчення у лабораторії. Загалом перевірку проводять за більш ніж двома десятками показників: від смакових якостей і фізико-хімічних характеристик до правильності нанесення маркування на упаковку.

Такий сучасний підхід дозволяє гарантувати свіжість, якість і безпеку кожного продукту в маркетах «АТБ», у тому числі й у нашому місті.

Щоб мати можливість своєчасно доставляти продукти в різні куточки України, компанія «АТБ» створила одну з найбільших в країні логістичних інфраструктур. Збудовано близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Управління цим потужним товаропотоком – складна робота, яку провадять цілодобово, без вихідних і свят. Товарообіг мережі минулого року становив 126,8 млрд грн.

Корпорація «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій: ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected» (преміальний сегмент), «Спецзамовлення “АТБ”» (середній +), ТМ «Своя лінія» (середній), ТМ «Розумний вибір» (найбільш економний). Кожен покупець знайде в «АТБ» гарантовано якісні продукти на власний смак і за найбільш прийнятною ціною. Отже, у літню спеку важливо знати, де саме на Сумщині купувати продукти для сім’ї.