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Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів

Головними критеріями під час вибору продуктів, які мешканці Сумщини купують до свого столу, є якість і безпека. Не має особливого значення, товари якої цінової категорії обирати: преміальний сегмент, середній або так званий економ-варіант. Ми завжди хочемо придбати смачні та корисні продукти.

У супермаркетах найбільшої української торговельної мережі «АТБ» дуже уважно ставляться до питань якості, терміну придатності та безпеки продуктів. У 290 населених пунктах 24 областей нашої країни відкрито вже 1123 комфортних магазини цієї мережі. 

Вони добре знайомі майже чотирьом мільйонам громадян, які стали постійними клієнтами «АТБ», своїм широким асортиментом: на поличках таких маркетів представлено понад 3,5 тисячі найменувань продуктів і товарів першої необхідності. Безпеку і якість кожного з них компанія гарантує не тільки власним чесним ім'ям, але й грошима. У супермаркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». Тому, хто знайде у торговому залі  протермінований товар, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Компанія фактично додала до своєї системи аудиту якості ще й експертний потенціал мільйонів клієнтів. Недарма покупців в «АТБ» вважають повноправними партнерами по бізнесу. Слід зазначити, що випадки такого «легкого заробітку» зустрічаються вельми нечасто, оскільки багаторівнева система контролю якості в «АТБ» дуже ефективна.  Побудована вона за європейським зразком і включає в себе як системні внутрішні перевірки, так і незалежні міжнародні аудити якості.

Вже понад три роки супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю).  Фахівці ретельно відстежують весь шлях того чи іншого продукту: поставка сировини, виробництво, зберігання, транспортування. Система неймовірно складна. Вона дозволяє передбачати, прогнозувати та попереджувати будь-які ризики.  Клієнти «АТБ», включаючи й мешканців Сумщини,  завжди отримують гарантовано якісні, безпечні товари,  що відповідають найсуворішому міжнародному стандарту.  До речі, сертифікат ISO 22000:2005 у багатьох країнах світу вважають своєрідним знаком якості.

Крім того, компанія «АТБ» має власний відділ контролю.  Експерти цього підрозділу займаються  перевірками, які бувають щомісячні, квартальні, піврічні тощо. В магазинах відбирають  більше тисячі товарів, які відправляють на вивчення у лабораторії.  Загалом перевірку проводять за більш ніж двома десятками показників: від смакових якостей і фізико-хімічних характеристик до правильності нанесення маркування на упаковку.

Такий сучасний підхід дозволяє гарантувати свіжість, якість і безпеку кожного продукту в маркетах «АТБ», у тому числі й у нашому місті.

Щоб мати можливість своєчасно доставляти продукти в різні куточки України, компанія «АТБ» створила одну з найбільших в країні логістичних інфраструктур. Збудовано близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Управління цим потужним товаропотоком – складна робота, яку провадять цілодобово, без вихідних і свят. Товарообіг мережі минулого року  становив 126,8 млрд грн.

Корпорація «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій: ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected» (преміальний сегмент), «Спецзамовлення “АТБ”» (середній +), ТМ «Своя лінія» (середній), ТМ «Розумний вибір» (найбільш економний). Кожен покупець знайде в «АТБ» гарантовано якісні продукти на власний смак  і за найбільш прийнятною ціною.  Отже, у літню спеку важливо знати, де саме на Сумщині купувати продукти для сім’ї.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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