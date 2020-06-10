Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию Всемирная организация здравоохранения признала, что коронавирус нового типа оказался намного опаснее всех известных подобных патогенов (к примеру, знакомого украинцам сезонного гриппа).

Тем не менее есть способ остановить пандемию, в том числе и в нашей стране. Он не потребует от нас больших финансовых затрат или сверхусилий. Основан этот метод на том, что коронавирус, каким бы коварным и смертельным он ни был, не способен выжить без своего носителя – человека. Ученые уже доказали, что на поверхностях (металле, пластике, дереве, картоне) коронавирус быстро теряет свою активность. Чтобы он не распространялся, нужно носить защитную маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию (1,5–2 метра), регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами.

Крупнейшая по многим показателям (товарообороту, числу сотрудников, количеству магазинов и др.) торговая сеть Украины «АТБ» призывает граждан не забывать о соблюдении условий адаптивного карантина. В частности, речь идет о ношении защитной маски в супермаркетах и использовании антисептиков. Только так пока можно минимизировать риск заражения и в обозримом будущем остановить пандемию.

Как социально ориентированный и ответственный бизнес компания «АТБ-Маркет» с первых дней национального карантина, который начался 12 марта 2020 года, прилагает максимум усилий для того, чтобы покупки в 1123 магазинах сети были действительно безопасными. Шестьдесят тысяч сотрудников «АТБ» ежедневно заботятся о почти четырех миллионах постоянных клиентов. Лидер украинского ритейла уже открыл супермаркеты в 290 населенных пунктах 24 областей страны. Персонал каждого супермаркета торговой сети перед началом рабочего дня проходит температурный скрининг. Кассиры обязательно работают в защитных масках, очках, перчатках и стеклянных щитках. Да, это не очень комфортно и не особо эстетично выглядит, однако важно для безопасности сотрудников. Через каждую кассу магазина ежедневно проходят тысячи покупателей, потому риск для всех контактирующих сторон важно свести к минимуму.

Все поверхности в супермаркете, к которым могут прикасаться клиенты, систематически обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами: прикассовые зоны, тележки, корзинки. На входах в магазины этой сети всегда можно найти средства для санобработки рук. В среднем клиент, которого в «АТБ» традиционно считают полноправным партнером по бизнесу, проводит в магазине 30–40 минут, поэтому компания убедительно просит всех соблюдать простые правила адаптивного карантина, чтобы внести свою лепту в борьбу с коронавирусной инфекцией. Не исключено, что это наш единственный способ избежать второй волны коронавируса, о которой сегодня предупреждают медики.

Многие ограничения и запреты уже отменены, запущен общественный транспорт, работают непродовольственные магазины, открыто железнодорожное и авиасообщение. Это сделано, чтобы уберечь экономику страны от кризиса, дать возможность гражданам вернуться к работе. Однако коронавирусная угроза еще не миновала, пик пандемии не пройден. Нынешние послабления, которые, к сожалению, многие восприняли как отмену карантина, уже стали причиной значительного роста заболеваемости. Вместо трех-четырех сотен новых случаев инфицирования за сутки, как это было в марте и апреле, сегодня имеем в среднем 700–800. В Минздраве рассматривают возможность возвращения сразу шести регионов Украины к более жестким условиям карантина, которые действовали весной.

Проблема не только в том, что ни эффективных лекарств, ни вакцины от COVID-19 пока не существует. Над этим сегодня бьются тысячи иммунологов, вирусологов и других специалистов во всем мире. Напомним, разработка вакцины сейчас ведется более чем в 130 лабораториях, исследовательских центрах и институтах. Новый коронавирус быстро мутирует, меняется – он выработал новый способ проникать в клетки нашего организма и наносить огромный вред важным внутренним органам (легким, сердцу). COVID-19 не подвержен сезонности и не имеет уязвимых мест, которые позволили бы его эффективно уничтожать. Как видим, он очень опасен. Мы должны сохранить свое здоровье, уберечь близких людей и остановить пандемию. Для этого нужно не забывать о маске, отправляясь на прогулку в парк или за покупками в супермаркет «АТБ».

К слову, в «АТБ» есть сервис, который поможет минимизировать время, которые мы обычно тратим на поиск необходимых продуктов и товаров в магазине. Речь идет о возможности предварительного заказа «На сайте выбирай – в магазине забирай». Все необходимое можно найти в режиме онлайн и сложить в виртуальную корзинку выбранного магазина, а потом приехать в супермаркет, надеть маску, оплатить заказ и получить свой продуктовый пакет. Это займет всего несколько минут.

Работает и интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить более 3,5 тыс. наименований продуктов и товаров первой необходимости.