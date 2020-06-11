Зловживати статусом безробітного не варто! Цікавими думками поділився директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Посадовець, зокрема, звертає увагу на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються несприятливими наслідками, передусім, для самих безробітних.

- Часто подібні епізоди спричинені недостатньою правовою обізнаністю. Служба зайнятості надає роз’яснення щодо того, як уникнути небажаних ситуацій, - говорить В.Підлісний. - Ми сприяємо легальному трудовому найму. Однак як тільки клієнти отримують можливість офіційно працевлаштуватись, то одразу повинні сповістити про це службу.

У заяві про надання статусу безробітного всім, хто його отримує, слід підтвердити ознайомлення з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, які подаються, та на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного і призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, визначених законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Зареєстрований безробітний повідомляє про працевлаштування, укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг, започаткування власної справи.

Отримання доходу або реєстрація ФОП є підставою віднесення до зайнятого населення. Якщо безробітний уклав договір цивільно-правового характеру або трудовий договір, то він має повідомити про це. Відповідно до статті 44 Закону «Про зайнятість населення», застраховані особи, зареєстровані як безробітні, зобов’язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг. Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості даних і документів покладається на безробітного.

Наслідки (санкції)

1.Скорочення тривалості виплат. Тривалість виплати допомоги скорочується на строк до 90 календарних днів у разі приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (зокрема, за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю (п. 4 ч. 5 ст. 31 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).

2.Стягнення неправомірно виплачених коштів. Працівники служби вправі звернутися з позовом до суду про стягнення коштів, отриманих без належної правової підстави. Як правило, інформація про виконання робіт за винагороду надходить від органів Пенсійного фонду, статус підприємця підтверджується випискою з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Слід пам’ятати про набрання чинності 21 грудня 2019 року Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», який розширює можливості щодо встановлення дійсного майнового стану та фактів отримання доходу за здійснення тієї чи іншої діяльності. Ухвалюючи рішення про стягнення незаконно отриманої допомоги, суди також стягують судовий збір.

3.Кримінальна відповідальність. За певних обставин, отримувачі допомоги, які мають додатковий дохід і приховують цей факт, несуть кримінальну відповідальність. Наприклад, їх дії, відповідно до судової практики, кваліфікуються за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років (ч. 1 ст. 190 ККУ).

За яких умов можна працювати і при цьому отримувати допомогу по безробіттю?

1.Виконання громадських робіт (з особами, які беруть участь у цих роботах, укладаються на строк, що сумарно протягом року не перевищує 180 календарних днів, договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця, вказано у ч. 4 ст. 31 Закону «Про зайнятість населення»).

2.Отримання допомоги по частковому безробіттю (допомога по частковому безробіттю надається центрами зайнятості застрахованим особам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин, зазначається у ч. 1 ст. 47 Закону «Про зайнятість населення»).

3.Робота на виборах (виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, виборів депутатів та Президента України, особами, визнаними у встановленому порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в службі зайнятості або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги, передбачають статті 92, 149, 212 Виборчого кодексу України).

Зі свого боку служба зайнятості створює всі умови для того, щоб громадяни могли забезпечити себе гідною й легальною роботою.