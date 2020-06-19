Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України Компанія «АТБ» розпочала масштабний благодійний проєкт з надання адресної допомоги мешканцям регіонів, які цього літа зазнали потужного удару руйнівної повені.

За офіційними даними, нинішнє лихо за масштабом значно перевищує аналогічне підтоплення 2008 року: зруйновано мости, дороги, газопроводи та лінії електропередач, затоплено чи знищено вщент сотні житлових будинків. Попередня сума збитків – близько семи мільярдів гривень. Таким чином, тисячі українських родин водночас втратили дах над головою та засоби для існування.

Як соціально орієнтований і патріотичний бізнес компанія «АТБ» максимально оперативно підключилася до надання допомоги постраждалим у цих населених пунктах. Близько тисячі мешканців регіону в містах і селах вже отримали від «АТБ» безплатні продовольчі набори.

Добре відома мешканцям нашої Сумщини багатим асортиментом гарантовано якісних продуктів і товарів першої необхідності (такі магазини пропонують більш як 3,5 тис. найменувань) торговельна мережа «АТБ» зробила благодійність важливою частиною стратегії динамічного розвитку. Для надання системної підтримки тим громадянам, які її потребують, створили Благодійний фонд «АТБ».

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ», для допомоги мешканцям постраждалої від великої води Івано-Франківської області вже передали 950 продуктових наборів. Кожен із таких пакетів зібраний з урахуванням основних потреб людини. Туди увійшли різні крупи, макаронні вироби, консерви, питна вода.

Цей проєкт проводять спільно з представниками районних адміністрацій постраждалих територій. Місцева влада, в тому числі й у наших Сумах, має списки осіб, які особливо потребують підтримки.

За інформацією «АТБ», допомогу отримають жителі більш як 80 населених пунктів області в Тлумацькому, Галицькому, Тисменицькому та інших постраждалих від стихії районах області, а також в Івано-Франківську. Формування продуктових наборів для передачі постраждалим мешканцям Прикарпаття забезпечили співробітники магазинів і логістичних центрів мережі «АТБ», розташованих на території західних областей.

Варто зазначити, що корпорація «АТБ» має чималий досвід гуманітарних проєктів з підтримки людей у важку хвилину. Раніше мережею була реалізована масштабна соціальна ініціатива з надання продуктових наборів під час суворого карантину. Його оголосили наказом уряду від 12 березня 2020 року. Мешканцям 191 населеного пункту в 24 областях України надали продуктові набори та необхідні побутові товари на суму 100 мільйонів гривень.

Загальна кількість одержувачів такої допомоги становить близько 580 тисяч осіб. Це означає, що фактично понад пів мільйона українських родин отримали можливість нормально харчуватися в умовах вимушеної ізоляції.

Саме ця благодійна акція корпорації «АТБ» стала найбільш масштабним проєктом за всі роки незалежності. Вона наочно показала, якою має бути корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, в тому числі й того, що працює на території Сумської області.

Аби допомогти українській медицині протистояти коронавірусу нового типу, корпорація «АТБ» відгукнулася на прохання Офісу Президента і закупила у Франції 12 сучасних лабораторних комплексів на суму 10 мільйонів гривень. Це обладнання здатне в режимі реального часу одночасно проводити сотні тестів, виявляти COVID-19 і багато інших небезпечних інфекцій. Діагностичні комплекси вже передані клінікам і лабораторним центрам Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Херсона й інших постраждалих від коронавірусної інфекції міст.

Щодня 1126 супермаркетів «АТБ» у 290 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й нашу Сумщину, відвідують майже 4 млн клієнтів. У кожному з регіонів ці магазини є важливими інфраструктурними об'єктами. Широкі верстви населення користуються їхніми послугами.