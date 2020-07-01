Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів

Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, сонячний удар — це патологічний стан, коли відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів на голову.

Тепловий удар – це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини, після впливу екстремальних температур, тоді коли сонячний удар вважають різновидом теплового. Ще одна відмінність, – тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова.

Тепловий удар може виникнути під час високої фізичної активності в тісному приміщенні або у спекотну погоду на вулиці і навіть під час надмірного укутування малюків.

Найважливіші заходи запобігання теплового удару — уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну, вологу погоду.

Серед найбільш вразливих груп, яких в першу чергу може спіткати це явище – немовлята, люди похилого віку, спортсмени та люди, які працюють на відкритій місцевості.

Серед головних ознак теплового та сонячного удару медики визначають теплові висипання, скупчення маленьких пухирців, м’язові спазми в руках, ногах або животі, короткочасну втрату свідомості, підвищення температури тіла, нудоту, головний біль та запаморочення, швидкий пульс, ускладнене дихання, галюцинації та дезорієнтацію.

У кожної людини симптоми можуть різнитися, тому при підозрі на тепловий чи сонячний удар у будь-якому випадку варто зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги за номером 103.