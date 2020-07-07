Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33366

Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки разрабатывает правила обучения школьников с 1 сентября.

В частности, будет обязательное измерение температуры работников школы и учеников, а также использование антисептиков и другие правила, которые, вероятно, разработают на следующей неделе. Об этом во время брифинга в среду сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Мы сейчас очень тщательно разрабатываем все эти правила - правила, по которым наши дети пойдут учиться, начиная с 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем всю ситуацию, в том числе, смотрим, каким образом это происходит за рубежом. Хотим взять лучшие практики. И сделать этот процесс - процесс обучения наших детей - максимально комфортным, с одной стороны, а с другой - максимально безопасным. Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения. Обязательное измерение температуры для детей. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе, к обучению", - сообщил Степанов.

Он отметил, что также обязательно родители должны приводить детей в школу в масках и заходить в школу в них.

"Также будет обязательным, чтобы существовали антисептики, которые находятся в школе, и конечно, под уходом учителей, дети должны ими пользоваться. То есть, это такие общие вещи, которые обязательно пойдут в правила, но все остальные, я надеюсь, что на следующей неделе,... все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети. С одной стороны. С другой стороны - владельцы соответствующих учебных заведений могли подготовиться к учебному году", - добавил министр.

Общество
view counter

Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
Сегодня 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
Сегодня 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
Сегодня 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
Сегодня 11:33
Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Вчера 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Вчера 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
13.07.2020 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
view counter

Новости

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
Вчера 17:43
Глуховчанка объявила голодовку под офисом президента
Сегодня 15:19
Еще в 5 учебных заведениях Сум появилась современная пожарная сигнализация
Сегодня 15:11
Ахтырские полицейские поймали угонщика
Сегодня 15:01
На Сумщине назвали «большой стройкой» текущий ремонт дороги между селами длинной аж 6 км
Сегодня 13:33
На Сумщині підбили підсумки обласного конкурсу естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав»
Сегодня 13:28
Полицейские оперативно установили подозреваемого в магазинной краже
Сегодня 13:23
В Сумах патрульные задержали парочку наркоманов
Сегодня 13:18
Полицейские разыскивают аферистов, которые обманули 91-летнюю жительницу Шостки
Сегодня 12:14
За три дня на Сумщине выпала полумесячная норма осадков
Сегодня 11:37
В Шостке стоят скамейки, которым столько же лет, как и городу
Сегодня 11:09
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.