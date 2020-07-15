Общество

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admin
15.07.2020 13:19447

Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини

Дуже часто до проктолога звертаються пацієнти не тільки з гемороєм, але і з анальної тріщиною.

До цього неприємного недугу найчастіше призводять запори, сидяча робота і малорухливий спосіб життя, численні стреси, вагітність, запалення в області заднього проходу. При цьому людина відчуває сильний біль під час або після дефекації, іноді буває виділення червоної крові, печіння, свербіж, дискомфорт. 

Проктологи уточнюють: є два види тріщин - гостра і хронічна. У гострої анальної тріщини немає рубцевих змін і її можна вилікувати консервативними методами - боротьба з запорами, знеболювальні препарати, мазі та т.д. Триває таке лікування від 10 до 20 днів, після чого тріщина заживає. А ось хронічна анальна тріщина має рубцеві зміни. Прибрати її можна тільки безпосередньо через операцію або за допомогою малоінвазивних процедур (наприклад, радіохвильового методу). 

Однак правильне лікування тріщини заднього проходу повинен підбирати тільки проктолог після огляду пацієнта. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням або відкладати похід до лікаря на потім. Це, по-перше, може бути небезпечно, а, по-друге, тільки погіршить ситуацію. Наприклад, якщо лікувати гостру анальну тріщину неправильно, вона за короткий час перетвориться в хронічну. І тоді операції вже не уникнути. 

Тому, як тільки Ви відчули дискомфорт в задньому проході або у вас з'явилися будь-які інші симптоми, перераховані вище, негайно звертайтеся до проктолога. Повірте, краще вчасно пройти огляд у фахівця (це абсолютно не страшно і не боляче, та й соромитися тут нічого), ніж надалі витратити на лікування масу часу, коштів і нервів.

У медичному центрі «ОН Клінік Суми» для лікування анальних тріщин використовуються унікальні ізраїльські мазі, а також популярний безболісний і безпечний радіохвильової метод. Для цього не потрібно лягати в стаціонар, адже процедура не тільки швидка та ефективна, але і не вимагає післяопераційної адаптації. Пацієнт відразу ж зможе повернутися до навчання або роботи. Однак поставити діагноз і призначити лікування проктолог зможе тільки після огляду - в залежності від захворювання та стадії.

Телефонуйте і приходьте! Будемо раді допомогти Вам. 

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