Общество

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admin
15.07.2020 14:05523

Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать

В настоящее время летние платья представлены в широком разнообразии. На что стоит обратить внимание при их выборе.

В жаркий летний день не хочется кутаться в плотные одеяния, наоборот, возникает желание надеть легкое воздушное платье. Приятная телу ткань – не единственный критерий одежды. Помимо этого, желательно, чтобы она была еще и модной. Актуальными моделями в этом сезоне являются фасоны с объемными рукавами, цветочными принтами, максимальной длиной, из шелка и с плиссированными элементами. Узнать больше про тренды платьев 2020 года можно в статье. Рассмотрим модные варианты платьев.

Плиссе

Наряды с плиссировкой добавляют владелицам неимоверной женственности и некой игривости. Такой воздушный образ будет отличным вариантом для романтического свидания – ни один мужчина не устоит. Всемирные модницы часто прибегают к такому трендовому платью. Разнообразие моделей позволяет выбрать наряд, который наиболее выгодно подчеркнет фигуру. Существуют варианты с большими рукавами и асимметричным низом, с кружевом и небольшими оборками, с бантами в зоне шеи или нежные модели с длиной миди. Купить платье любого фасона можно в интернет-магазине.

Шелк

Шелковые ткани не являются новинкой для мира моды, но в этом сезоне есть несколько новых вариантов. Это однотонные платья с экстравагантными деталями. Например, необычный вырез, сборка на плече, асимметрия. Также сделать монохромный образ уникальным поможет красивый пояс или брошь.

Цветочные мотивы

Ежегодно модные активистки удивляют мир новыми нарядами с узором из полевых, экзотических или садовых растений. В 2020 году актуальными являются как больше бутоны пионов, роз, так и маленькие полевые ромашки или маки. Если брать во внимание цветовую гамму, то тут можно выбирать и яркие сочетания, и нежный переход тонов.

Хлопок

Хлопковые платья белого цвета являются важным компонентом капсульных нарядов. Легкая ткань и цвет помогут красиво пережить жару. Хлопковый вариант подойдет для вечерней прогулки, деловой встречи или отдыха на природе. Дополнить каждый образ можно правильно подобранными аксессуарами.

Пышные рукава

Несомненно, одним из главных трендов летнего сезона можно считать объемные рукава. Популярные в 80-х годах детали одежды стали вновь актуальными. Наиболее востребованными среди модниц во всех городах являются рукава-буфы и давно знакомые «фонарики». Из материалов лучше выбирать хлопок и струящиеся ткани.

Макси

В летний период 2020 большинство девушек выбрали длинные женственные образы. Платья такого кроя расписаны цветочными мотивами, сделаны из шелка или дополнены легкими воланами. 

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Общество
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