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Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»

З 10.04.2020 р. по 10.05.2020 р. відбувся організований ТОВ «АВІС - УКРАЇНА» благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ», в рамках якого кошти в сумі 1 (одна) гривня від продажу кожного десятка яєць курячих торгових марок «КОСІВЩИНА», «КВОЧКИНО», «КОКОРАЙ», «ЕКАДАР», «ДИТЯЧІ», «ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ» аккумулювалися для подальшого фінансування заходів по боротьбі з коронавірусом COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» повідомляє, що зібрані в рамках благодійного заходу кошти в повному обсязі були спрямовані за цільовим призначенням на придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників та вкрай необхідного в умовах пандемії медичного обладнання/інвентарю для лікувальних закладів Сумської області.  

Для Сумської обласної клінічної лікарні за благодійні кошти придбано дороговартісне обладнання (дефібрилятор та системи моніторингу фізіологічних показників пацієнтів) на загальну суму 216 802 грн. 

Сумській обласній дитячій клінічній лікарні закуплено та передано медичне обладнання та витратні медичні матеріали на загальну суму 325 133 грн.

Медичні заклади (в тому числі сільські амбулаторії та ФАПи) Недригайлівського, Роменського, Сумського та Лебединського районів Сумської області було забезпечено засобами індивідуального захисту для персоналу та медичним обладнанням  на загальну суму 352 870 грн.

КЗ «Центр інфекційних захворювань та дерматології ім. Красовицького в м. Суми» (обласна інфекційна лікарня) було передано багаторазові захисні комбінезони та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу на суму 34 550 грн. 

Сумській центральній районній клінічній лікарні на здійснення заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу було перераховано кошти у сумі 25 000 грн. 

Всього ТОВ «АВІС – УКРАЇНА» в рамках заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» надало благодійну допомогу на загальну суму  954 355 грн.

Надана товариством допомога, спрямована на боротьбу з COVID-19 в рамках благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ», не є разовою благодійною акцією, товариство планує і надалі у разі потреби надавати допомогу медичним закладам Сумської області. 

Бажаємо всім міцного здоров’я! 

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