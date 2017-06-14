Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:57205

Как спасали больного ботулизмом глуховчанина

На прошлой неделе в Глухове лабораторно подтвердился случай ботулизма.

Заболел 50-летний мужчина. Дома ему стало плохо, начались кишечные расстройства, двоение в глазах. Карета «скорой» доставила пациента в приемное отделение с предварительным диагнозом ботулизм, пишет Неделя.

Для осмотра вызвали врача-инфекциониста, который подтвердил опасения. У больного взяли образцы на анализы, которые впоследствии дали положительный результат. Безотлагательно его положили в реанимационное отделение.

- При ботулизме необходимо немедленно ввести специальную сыворотку. Если этого не сделать, может быть даже летальный исход. Знаем, что в области препарата в резерве всего несколько доз, поэтому нам его перераспределили из шосткинской больницы. Доставили оперативно, ввели пациенту вовремя. После этого в течение суток мужчине стало лучше, симптомы исчезли. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, - комментирует и.о. гендиректора Глуховской городской больницы Сергей Носков.

Как стало известно, глуховчанин накануне вместе с товарищем употреблял сыровяленую невыпотрошенную речную рыбу домашнего производства. Поэтому, к счастью, о большой партии магазинной продукции речь не идет. Напарнику повезло больше, симптомов отравления у него не оказалось.

Как объясняют врачи, на самом деле так случается часто. Споры ботулизма чаще всего локализуются в мышечной мускулатуре, в ребрах и во внутренностях. Поэтому одному человеку может попасть зараженный кусочек, другому - нет. Вторым фактором везения может быть употребление алкоголя, который нейтрализует токсины.

Последний случай ботулизма в Глухове был в 2018 году: двое мужчин отравились вяленой рыбой, которую приобрели в одном из местных магазинов. Тогда проводилось целое расследование возможных мест продажи, товар указанного производителя изымали даже в соседних городах.

Напомним: ботулизм - это отравление, вызванное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Споры чаще всего живут в домашних консервах, вяленой или копченой рыбе, мясных изделиях. Их можно определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты. Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. Это нарушение зрения, сухость во рту, вялость, кишечные расстройства. Возможны серьезные поражения различных органов и даже смерть. Специалисты рекомендуют не употреблять вяленую рыбу и мясные консервы домашнего производства.

Общество Ботулизм
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