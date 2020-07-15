Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®

Органично подобранная женская сумка украсит образ, сделав его слаженнее и красивее. Выбирая женскую сумку, обращают внимание на ее цвет, размер, форму, стиль, декор, основной материал, наличие вспомогательных функциональных элементов (съемных ремешков, карманов, дополнительных секций). Цвет относится к основным характеристикам, поскольку определяет внешние данные изделия. Иногда это определяющий штрих при выборе женской сумки. Универсальные модели – коричневые, черные и серые кожаные женские сумки. Это нейтральные варианты, подходящие под наряд любой цветовой гаммы. Красные, синие, зеленые, желтые, белые, бордовые модели требуют особого цветового сопровождения и обстановки. Подробнее о выборе универсальной сумки расскажем в этой статье.
Выбор цвета женской сумки зависит от многих факторов. Для начала определите назначение будущего аксессуара. Сфера использования изделия – главный критерий при выборе цвета. Для работы, учебы, деловых встреч подойдут варианты нейтральных спокойных оттенков, не привлекающих взгляды окружающих. Модели ярких цветов – решение для неформальных встреч и свиданий. Также цвет сумки зависит от времени года и погоды. Осень, зима, ранняя весна – не время для цветовых экспериментов. В этот период носят аксессуары спокойных оттенков. А в теплое время года смело пробуйте разные цвета. Главное, чтобы выбранный оттенок гармонично дополнял образ, подчеркивая решительность и уверенность характера женщины.
Несмотря на обилие всевозможных оттенков женских сумок, иногда приходится жертвовать своими вкусами и смелыми предпочтениями. Например, если нужен аксессуар, сочетающийся с разными предметами гардероба. Не можете менять сумочки по настроению? Отдайте предпочтение одной, но качественной и универсальной модели.
Характеристики универсальной женской сумки:
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• четкие линии, правильные геометрические формы;
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• средние размеры. Хорошо, если в сумку поместится ноутбук и стопка документов формата А4;
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• натуральная кожа;
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• спокойный дизайн, отсутствие броских элементов декора;
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• нейтральные оттенки (черный, бежевый, коричневый, серый);
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• удобные ручки, съемный длинный ремешок.
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