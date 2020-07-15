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Вчера 12:11415

Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®

Женская сумочка – не просто повседневный аксессуар, но и практичный элемент гардероба. Ее носят в качестве гармоничного дополнения образа, а также как функциональную и незаменимую вещь, помогающую решать повседневные задачи.

Органично подобранная женская сумка украсит образ, сделав его слаженнее и красивее. Выбирая женскую сумку, обращают внимание на ее цвет, размер, форму, стиль, декор, основной материал, наличие вспомогательных функциональных элементов (съемных ремешков, карманов, дополнительных секций). Цвет относится к основным характеристикам, поскольку определяет внешние данные изделия. Иногда это определяющий штрих при выборе женской сумки. Универсальные модели – коричневые, черные и серые кожаные женские сумки. Это нейтральные варианты, подходящие под наряд любой цветовой гаммы. Красные, синие, зеленые, желтые, белые, бордовые модели требуют особого цветового сопровождения и обстановки. Подробнее о выборе универсальной сумки расскажем в этой статье.

Универсальная сумочка: подбираем цвет, который подойдет под все

Выбор цвета женской сумки зависит от многих факторов. Для начала определите назначение будущего аксессуара. Сфера использования изделия – главный критерий при выборе цвета. Для работы, учебы, деловых встреч подойдут варианты нейтральных спокойных оттенков, не привлекающих взгляды окружающих. Модели ярких цветов – решение для неформальных встреч и свиданий. Также цвет сумки зависит от времени года и погоды. Осень, зима, ранняя весна – не время для цветовых экспериментов. В этот период носят аксессуары спокойных оттенков. А в теплое время года смело пробуйте разные цвета. Главное, чтобы выбранный оттенок гармонично дополнял образ, подчеркивая решительность и уверенность характера женщины. 

Несмотря на обилие всевозможных оттенков женских сумок, иногда приходится жертвовать своими вкусами и смелыми предпочтениями. Например, если нужен аксессуар, сочетающийся с разными предметами гардероба. Не можете менять сумочки по настроению? Отдайте предпочтение одной, но качественной и универсальной модели.

Характеристики универсальной женской сумки:

  • • четкие линии, правильные геометрические формы;

  • • средние размеры. Хорошо, если в сумку поместится ноутбук и стопка документов формата А4;

  • • натуральная кожа;

  • • спокойный дизайн, отсутствие броских элементов декора;

  • • нейтральные оттенки (черный, бежевый, коричневый, серый);

  • • удобные ручки, съемный длинный ремешок.

Где купить универсальную женскую сумку?

Ищете, где купить добротную кожаную женскую сумку? Интернет-магазин Inbag – центр итальянских кожаных аксессуаров для мужчин и женщин. Магазин сотрудничает с ведущими производителями Италии, поэтому гарантирует первоклассное качество товара. В продаже есть модные модели всевозможных видов, размеров, стилей. Даже самая капризная модница подберет вариант по вкусу и карману. 

Магазин Inbag - это:

  • • богатый выбор кожаных аксессуаров для мужчин и женщин. В продаже есть саквояжи, тоуты, просторные шопперы, saddlebag, бананки, рюкзаки, кросс-боди, клатчи, хобо, модели для ноутбуков и документов, а также всевозможные кожаные аксессуары (кошельки, визитницы, ключницы, ремни);

  • • гарантия качества, подкрепленная соответствующими сертификатами;

  • • честные цены без накруток;

  • • премиальный уровень товара. В продаже изделия от ведущих итальянских брендов;

  • • удобные способы оплаты;

  • • возможность покупки оптом и в розницу;

  • • оперативная доставка по Киеву или всей Украине;

  • • акции, скидки, распродажи;

  • • регулярно обновляющийся ассортимент товаров. 

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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