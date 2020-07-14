Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань.

З метою упередження порушення громадянами законодавства України нагадуємо про обмеження, які діють під час використання маломірних суден та інших плавзасобів на прикордонних водоймах.

У межах контрольованих прикордонних районах запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, якими серед іншого забороняється:

випуск маломірних суден та інших плавзасобів у частину вод прикордонних річок, озер та інших водойм, обмежених лінією державного кордону, береги яких належать Україні, без завчасного, не пізніше ніж за 1 годину, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого здійснюється випуск.

Більш детально:

про прикордонний режим – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-%D0%BF#Text

про додаткові тимчасові режимні обмеження – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-15#Text

Звертаємо увагу мешканців прикордоння та громадян на необхідність дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку використання маломірних суден та інших плавзасобів на водоймах прикордоння.

Нагадуємо, що за порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Сумський прикордонний загін