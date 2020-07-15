Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28198

Купаться в водоемах Сум опасно!

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области не рекомендует купание в водоемах города Сумы.

На дворе лето. Многие из жителей города проводит свое свободное время на берегах водоемов. С целью установления безопасности воды водоемов для использования населением во время отдыха Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области организовано проведение лабораторного контроля водоемов города Сумы в местах отдыха на соответствие показателям микробиологической безопасности.

2 июля были проведены исследования 4 проб воды реки Псел, из которых не соответствовала требованиям проба в районе «Студенческого пляжа». 17.07.2020 специалистами Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области проведен отбор еще четырех проб воды из реки Псел в районе Барановки (около гриль-бара «Балу»), «Студенческого пляжа» (повторно), общественного пляжа «Голубые озера», а также из озера Чеха.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие всех отобранных проб по показателям микробиологической безопасности. В частности, установлено превышение предельно допустимого содержания энтерококков во всех пробах от 2 до 17 раз. Содержание лактозоположительной кишечной палочки в 2 раза превышало гигиенические нормативы в пробе, отобранной вблизи гриль-бара «Балу», и почти в 5 раз - вблизи общественного пляжа «Голубые озера».

Указанные показатели указывают на наличие фекального загрязнения воды обследованных водоемов.

Согласно материалам официального сайта ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», по состоянию на 05.07.2020 среди исследованных проб других водоемов области не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности пробы, отобранные в Конотопском районе (база отдыха на озере Кандыбино), Ахтырском районе (зона отдыха с. Климентово) и городе Ромны (зона отдыха на р. Сула).

В связи с этим Госпродпотребслужба области рекомендует воздержаться от купания и отдыха на воде названных водоемов, поскольку результаты лабораторных исследований указывают на потенциальную угрозу санитарно-эпидемическому благополучию населения.

Вода в водоемах является фактором передачи различных вирусных и бактериальных инфекций, в т. ч. особо опасных. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности. При выборе места для отдыха обходите стороной водоемы, у которых установлены таблички «купаться запрещено», а также водоемы со стоячей водой, с зарослями или те, где есть водоплавающие птицы. Не стоит купаться в водоемах с домашними животными. Кроме того, чтобы отдых не закончился в инфекционном отделении, не используйте воду из водоемов для питья, мытья рук, мытья овощей и фруктов.

Общество
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