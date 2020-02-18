Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:55141

Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки

Сумська лікарка Тетяна Гуйва два місяці прожила у статусі COVID-інфікованої. Згодом дізналася, що вірусу у неї не знайшли.

У травні жінка потрапила в коло контактних осіб після виявлення чергового випадку коронавірусу. В обласному лабораторному центрі їй зробили тест, який виявився позитивним. Жінку відправили на самоізоляцію, на два тижні. Також на карантин закрили лікувальні заклади, в яких вона працювала. Ніяких проявів хвороби не було. Коли ці самі проби перевірили у київській лабораторії МОЗ, з’ясувалося, що вони – негативні.

З помилковим діагнозом COVID-19 сумська лікарка жила два місяціСуспільне Суми

“Як якийсь злочинець, сиділа і чекала, що ось-ось розіграється захворювання, я була приречена за віком”, - говорить жінка.

За її словами, вона - належить до категорії ризику з важким перебігом.

“Уже збиралася з думками, може, востаннє живу. Родичі, звичайно, переживали, телефонували. Все це пройшло лікарнею: я бачила негативне до себе ставлення”, - згадує вона.

З помилковим діагнозом COVID-19 сумська лікарка жила два місяці

Тетяна Гуйва – пульмонолог, працює в обласній лікарні та, за сумісництвом, у приватній клініці, яку й вважали місцем, де заразилась жінка.

Коли коронавірус почав поширюватися, клініка працювала в онлайн режимі, розповідає її директорка Вікторія Васюкова. За її словами, пацієнтів там не приймали.

“Одного разу до нас прийшла жінка: вона стукала у двері і просила їй допомогти, бо вона завела кота - і в неї почалися алергічні прояви”, - говорить жінка.

За її словами, пацієнтку приймали на відстані трьох метрів, лікарка була повністю одягнена в засоби індивідуального захисту.

“Потім дізналися, що в пацієнтки, яка була в нас, нібито з’явилася коронавірусна інфекція, а лабораторний центр знайшов всіх контактних людей, серед них - наша лікарка”, - згадує Вікторія Васюкова.

Приватну клініку і пульмонологічне відділення в обласній лікарні закрили на карантин. Як нам розповіли в обласній лікарні, у пульмонології, пішли на самоізоляцію 6 працівників, визнчених контактними, ще кілька залишилися жити у відділенні.

З помилковим діагнозом COVID-19 сумська лікарка жила два місяціСуспільне Суми

“У нас є в закладі епідеміолог, який проводив розслідування. Було визначено коло контактних осіб. У нас у відділенні були хворі. Безумовно, відділення було закрите”, - говорить заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності обласної лікарні Наталія Мальована.

За її словами, у відділенні залишалися працівники, які були зобов’язані надавати медичну допомогу цим хворим. І поки ці хворі лікувалися, то і працівники перебували на ізоляції у відділенні: жили там.

“Коли закінчився термін лікування, вони були виписані, із рекомендацією “продовжити самоізоляцію за місцем їх проживання”, - каже Наталія Мальована.

Це були два лікарі, два представники середнього медперсоналу, одна людина - з категорії “молодший медичний персонал”.

З помилковим діагнозом COVID-19 сумська лікарка жила два місяціСуспільне Суми

Ніяких проявів хвороби у Тетяни Гуйви так і не з’явилося. Згодом зробили ще два тести: вони виявилися негативними. Жінка запідозрила, а чи хворіла вона взагалі й спробувала це з’ясувати.

“Я зацікавилася, чи дійсно був позитивний результат. І, за моєю заявою, мій перший аналіз був відправлений до Києва, у референтно-вірусологічну лабораторію”, - каже вона.

За її словами, минулого тижня прийшла відповідь, що він - негативний, тобто вірусу COVID у зразках не було.

“Два місяці ми просили лабораторний центр відправити до Києва цей перший ПРЛ-аналіз – ніхто цього не робив. Усі казали, що вже статистика пішла”, - каже Вікторія Васюкова.

Це - результат аналізу від Міністерства охорони здоров’я України (референс-лабораторія вірусологічних досліджень).

“Там вказано, що перший – той, що до них надійшов, і був зроблений у місті Суми – позитивний. Вони ще раз його перевірили – і він негативний, тобто можна стверджувати, що коронавірусної інфекції не було”, - зазначає вона.

З помилковим діагнозом COVID-19 сумська лікарка жила два місяціСуспільне Суми

У приватній клініці чекають, що лабцентр спростує діагноз, а поки намагаються з’ясувати: як цей випадок їм документально оформлювати. Сама ж Тетяна Гуйва досі долає його наслідки.

“Було написане червоним олівцем оголошення, величезне, що в нашому під’їзді живе сім’я КОВІДна, вона порушує режим, користується ліфтом, виходить”, - згадує жінка.

Тоді вона зателефонувала в поліцію - і оголошення прибрали.

“Досі люди тримаються осторонь. Дітей, не виводимо зараз, боїмося, що їх вдарять, поб’ють”, - каже Тетяна Гуйва.

Говорить, що їй важко морально. “Виходжу на медикаментах з цього стану. Досі це рана”, - ділиться жінка.

“Ми відповідаємо за лабораторне обстеження, діагнози встановлює лікар, тобто діагноз ковід-19 встановлював її сімейний лікар”, - сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

За його словами, знімають та міняють діагноз експертні комісії.

“Вона пройшла обстеження методом ПРЛ, то в неї було встановлено наявність фрагментів вірусу. Вона перед тим ще проходила якісь тестування на ІФА, і вони - негативні обоє”, - говорить він.

Однак жодного результату сімейний лікар їм не надав, каже Михайло Мацюк.

“Тест-системи мають самі по собі похибку, апаратура має теж похибку, люди теж”, - зазначив він.

За його словами, зразок із 6 травня був у морозильній камері.

“Як він переніс це заморожування – я не знаю. Коли ми зразки вперше направляли, вони були в замороженому стані не більше двох тижнів, а тут пройшло майже три місяці”, - розповів він.

Михайло Мацюк сказав, що вони повідомили до Києва про це, що ретестування показало негативний результат і надали цей результат сімейному лікарю.

Авторка - Олена Рашевська, Суспільне

 
Общество Коронавирус
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