Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня

Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу сьогодні, 30 липня 2020 року, затвердив Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Тимчасові рекомендації розроблено для закладів позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів і вишів.
Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або респіраторі. У період карантину до закладу не допускатимуть батьків або супроводжуючих осіб – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.
На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати. Водночас під час пересування приміщеннями закладу носіння масок є обов’язковим.
Перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття. Тих, у кого буде виявлено симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно направлятимуть до медпрацівника для огляду.
Персоналу проводитимуть обов’язкову термометрію і не допускатимуть до закладу з температурою понад 37,2°С. Водночас для учнів та студентів температурний скринінг не буде обов’язковим.
Закладам також рекомендовано адаптувати освітній процес. Зокрема, проводити заняття на відкритому повітрі за можливості, передбачити змогу визначати різний час початку та закінчення занять, перерв для різних класів та груп, обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях. У закладі також необхідно буде запобігати утворенню скупчень учнів/студентів та мінімізувати їхні пересування між кабінетами і аудиторіями.
На період карантину заклади повинні забезпечити наступні умови безпеки:
Рекомендації також встановлюють особливості організації харчування. Так, у період карантину не дозволяється харчування за типом “шведського столу” та з самообслуговуванням. Заклад також повинен мати графік харчування учнів/студентів. Відстань між столами має бути не менш як 1,5 м, а за одним столом має бути не більш ніж 4-х осіб.
Працівники харчоблоку працюватимуть у захисних масках і одноразових рукавичках. Працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково матимуть захисні окуляри або щиток.
Керівники закладів також мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо того, як запобігти зараженню та поширенню коронавірусу, як реагувати на симптоми COVID-19, як правильно використовувати і утилізовувати маски/респіратори, рукавички. Крім того, закладам рекомендовано розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з випадками COVID-19 у закладі.
Також встановлено рекомендації щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2°С.
Салон транспорту необхідно дезінфікувати до початку та в кінці робочої зміні. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.
Нагадаємо, загальнонаціональний карантин, встановлений через пандемію COVID-19, продовжено до 31 серпня 2020 року. З 1 серпня залежно від епідемічної ситуації в кожному з регіонів встановлюватиметься один з чотирьох рівнів епідемічної небезпеки – “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”.
Сумська лікарка Тетяна Гуйва два місяці прожила у статусі COVID-інфікованої. Згодом дізналася, що вірусу у неї не знайшли....
Ім’я Тамари Горіха Зерня з’явилось у просторі сучасної української літератури ніби нізвідки. От не було такого автора – і тут...
У період карантину, який продовжено до 11 травня 2020 року, знаходитися на вулицях Сум без документів, що посвідчують особу, заборонено....
Как в Сумах организовано дистанционное обучение на карантине и легко ли сумчанам дается школьная наука «по удаленке»....
Особенность коронавируса в том, что его непосредственной мишенью являются легкие....