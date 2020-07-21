Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56846

Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»

Об этом на встрече с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко говорили врачи области.

«Жители Сумщины должны понять, что коронавирус - это реальность. Это не грипп и не ОРВИ, которые у нас обычно в разгаре в холодное время года. COVID-19 не исчезает даже сейчас, когда на улице летняя жара, - отметил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. - Поэтому несоблюдение карантинных мероприятий, таких как социальная дистанция, масочный режим, мытье рук - это путь к распространению заболевания».

По словам главы группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления здравоохранения Ирины Троцкой, наибольшая опасность коронавирусной инфекции в том, что сегодня многие граждане считают ее фейком. И если в «мире этих людей» коронавируса нет, то с нами, врачами, он ходит рядом.

«Каждый день мы госпитализируем жителей Сумщины, которые имеют средний и тяжелый ход болезни. Более того, последние исследования показали, что даже при течении заболевания в легкой форме у человека может развиться фиброз легких, - говорила она. - Поэтому, уважаемые жители Сумщины, не пренебрегайте, пожалуйста, элементарными правилами, которые могут спасти жизнь и здоровье вас и ваших близких».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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