Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!» Об этом на встрече с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко говорили врачи области.

«Жители Сумщины должны понять, что коронавирус - это реальность. Это не грипп и не ОРВИ, которые у нас обычно в разгаре в холодное время года. COVID-19 не исчезает даже сейчас, когда на улице летняя жара, - отметил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. - Поэтому несоблюдение карантинных мероприятий, таких как социальная дистанция, масочный режим, мытье рук - это путь к распространению заболевания».

По словам главы группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления здравоохранения Ирины Троцкой, наибольшая опасность коронавирусной инфекции в том, что сегодня многие граждане считают ее фейком. И если в «мире этих людей» коронавируса нет, то с нами, врачами, он ходит рядом.

«Каждый день мы госпитализируем жителей Сумщины, которые имеют средний и тяжелый ход болезни. Более того, последние исследования показали, что даже при течении заболевания в легкой форме у человека может развиться фиброз легких, - говорила она. - Поэтому, уважаемые жители Сумщины, не пренебрегайте, пожалуйста, элементарными правилами, которые могут спасти жизнь и здоровье вас и ваших близких».