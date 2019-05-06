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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)

У липні Кабінет Міністрів України змінив підхід до нарахування державних соціальних допомог.

Про законодавчі нововведення та поточну ситуацію з виплатою житлових субсидій і пільг розповіли на брифінгу директор департаменту соціального захисту населення Тетяна МАСІК та її заступник Ірина ЛАГІРЕНКО.

Тетяна Масік зазначила, що департамент соціального захисту населення продовжує роботу в режимі, організованому в умовах карантину. Письмові звернення, заяви, документи тощо приймаються через спеціальні скриньки, розташовані при вході до департаменту (вул. Харківська, 35). Консультування сумчан здійснюється за тел.: 78 -88-88 та (050)4078199. Для зручності громадян департаментом біля входу до адмінбудівлі встановлено телефонний апарат, за допомогою якого мешканці громади мають можливість звернутись вз найактуальніших питань до спеціалістів департаменту на короткі номери телефонів. За потреби фахівці департаменту виходять до запитувачів і консультують їх очно.

Тетяна Масік нагадала про повноту заповнення документів, що подаються громадянами. Там обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові повністю, дані членів домогосподарства чи членів сім’ї при оформленні субсидії чи пільги, контактний телефон.

«Від цього залежить своєчасність розгляду документів та можливість отримання допомоги чи субсидії, пільг», – зазначила директор департаменту соціального захисту населення.

Посадовиця звернула увагу на те, що охочі оформити допомогу при народженні дитини, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку, а також житлову субсидію мають можливість зробити це онлайн.

Заступник директора департаменту соціального захисту населення окремо зупинилась на урядових нововведеннях, що стосуються виплати державної соціальної допомоги. Так у відповідності по Постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» з 1 липня запроваджено новий порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, в тому числі і для житлової субсидії. Відтепер при розрахунку субсидії до середньомісячного сукупного доходу беруться до уваги доходи в залежності від мінімальної заробітної плати, а не прожиткового мінімуму. Важливим є і те, що розмір виплаченої субсидії та пільги враховується при обчисленні всіх видів допомоги.

За новими умовами призначається та виплачується тепер і допомога на дітей одиноким матерям, які звертатимуться за нею, починаючи з 1 липня. Розмір такої допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги. Так, при зверненні у липні – серпні враховуватимуться доходи за період із 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо в складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи; особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн.; у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території; у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Наразі працівники департаменту інформують отримувачів цього виду допомоги про запровадженні нововведення.

Окремо Ірина Лагіренко звернула увагу на те, що згідно з рішенням Уряду, з 1 вересня припиняється виплата тимчасової допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям.

Заступник директора департаменту соціального захисту населення повідомила, що домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному періоді 2019–2020 років департамент самостійно, без заяв від мешканців та подання ними необхідних документів, визначив їх право на отримання субсидії на неопалювальний період, навіть якщо в попередньому періоді отримання питання призначення вирішувалось через рішення Комісії (внутрішньо переміщені особи, орендарі, на фактично проживаючих). Однак, деяким домогосподарствам для призначення житлової субсидії на наступний термін потрібно буде звернутись із новим пакетом документів, серед таких 3348 домогосподарств, у яких розмір житлової субсидії в опалювальний період 2019–2020 років був 0,00 грн., оскільки вартість житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів не перевищувала обов’язкового відсотка платежу.
Основною вимогою для призначення житлової субсидії залишається своєчасна оплата за використані житлово-комунальні послуги.

У липні департаментом виконано перерахунки у межах установленого строку призначення житлової субсидії без звернення громадян у зв’язку з відключенням гарячого водопостачання, у з підвищенням тарифу на газопостачання, у зв’язку з підвищенням тарифу на розподіл природного газу; по послузі з поводження з побутовими відходами за липень у відповідності до переліку адрес, затверджених в лотах, по повному тарифу, з урахуванням конкурсних пропозицій; у зв’язку зі збільшенням соціальних нормативів.

Ірина Лагіренко нагадала про відповідальність за не подання достовірної інформації, яка вплинула на призначення субсидії та про необхідність оперативного інформування про зміни в складі складу сім’ї (хтось приписався/виписався, зміна сімейного стану); зміни в майновому стані (витрати чи набуття права власності на суму, понад 50 тис. грн., придбання автомобілів, яким менше п’яти років); зміну соціального статусу (працевлаштування, звільнення, отримання пенсії, інших виплат, початок чи закінчення навчання). Також заступник директора департаменту соцзахисту населення нагадала про верифікацію (перевірку достовірності) даних отримувачів державних соціальних виплат, пише сайт мерії.

 
Общество Субсидии
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