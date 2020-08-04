Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше Товари для дітей, мабуть, найбільш рейтинговий запит у всіх пошукових системах. Батьки шукають, порівнюють, прицінюються і купують тільки краще для своїх принців і принцес.

Попит народжує пропозицію, тому інтернет-простори рясніють пропозиціями всіх видів товарів. Але як буває часто, кількість - ще далеко не якість, а дорого - не завжди краще!!!

Текстильна компанія Чарівна ніч, спираючись на багаторічний досвід роботи з текстилем і текстильними виробами, вирішила звернути свою увагу на найменших споживачів. Саме для цього був розроблений дитячий сайт https://mnbaby.com.ua/. Який вже зібрав найякісніші та різноманітні товари.

Ковдри для дітей

Дитяча ковдра повинна відповідати трьом основним критеріям: бути теплою, легкою і гіпоалергенною. Останнє, в сьогоднішніх реаліях чи не основний критерій вибору. Оскільки алергічні реакції «молодіють» з кожним роком. З огляду на вищезазначене багато з батьків віддають перевагу силіконовим ковдрам. І не дивно, начебто як всі критерії враховані, якщо б не одне але (!). Не врахований ще один важливий факт - терморегуляція. Під такою ковдрою дитина лежить як в термосі, тіло не дихає, немає повітрообміну, та при цьому порушується як тепловий режим, так і циркуляція крові. Всі мінуси від використання такої ковдри позначаться куди в більш пізньому віці. Вовняна ковдра в цьому відношенні куди краща, але знову але (!). Вона може викликати або посилювати алергічні реакції. Якщо ваша дитина алергік.

Тоді яку ковдру брати? Відповідь вже є. Конопляну. Дитячі конопляні ковдри гіпоалергенні, дихаючі, теплі (не поступаються вовняним), легкі і просто красиві. Конопляну ковдру можна прати і при цьому вона не втратить своїх властивостей. Звичайно, якщо ви будете дотримуватися правильної температури прання (30%). Варто зауважити, що і сохне вона досить швидко.

Зимові дитячі ковдри з конопель, виготовляються з високоякісної технічної коноплі, волокна якої сіліконізіруються щоб надати виробу пружність і еластичність. У процентному співвідношенні це 70% коноплі / 30% силікон - саме таке співвідношення матеріалів дозволяє виготовити ідеальну конопляну ковдру, яка буде відповідати всім вимогам і очікуванням.

Матеріал покриття конопляної ковдри для дітей так само має значення і несе не тільки естетичне але і функціональне навантаження. Матеріал так само повинен дихати, не линяти і не скатуватись. Краще покриття для такої ковдри 100% бавовна: паплін, бязь ранфорс, бязь Білорусь ГОСТ або сатин.

Звичайно виникає логічне запитання про вартість таких ковдр, а вона, як це дивно, досить бюджетна. Наприклад, дитяча зимова конопляна ковдра стандартних розмірів (110 * 140 см) з покриттям з папліна - 300 грн, якщо покриття бязь - 300, сатин - 410 грн. Літня конопляна ковдра: 280, 310, і 380 грн, відповідно. Так що, якщо шукаєте ковдру для дитини або подарунок похреснику, онукові, племіннику - точно не прогадаєте!

Де ковдра там і подушка

До ковдри логічно було розробити і конопляну подушку. Подушка для дорослих має свої розміри і габарити, а ось конопляна подушка для дітей - вимагає особливих характеристик. Не висока і не об'ємна, достатньої жорсткості, але не тверда, знову ж дихаюча і приємна на дотик. Сьогодні ми пропонуємо дитячі подушки з конопель в 2-х (стандартних) розмірах (40 * 60 см ) і (40 * 40 см) – від 140 грн. Е можливість виготовлення подушки з коноплі за індивідуальними розмірами. Висота подушки сягає не більше 5-7 см.

А матрац?

В нашому інтернет-магазині ви знайдете і матрацики для малечі. Вони підійдуть як в маленькі дитячі ліжечка, так і на ліжка в дитсадок. Матраци в дитячі ліжечка також виготовляються з конопляного наповнювача. Тому під час сну тіло малечі повністю дихає. Висота виробу сягає до 7 см, він має однорідну структуру, легкий ( вага 0,5 кг), зручний, легко переться і швидко сохне на відміну від ватяних «побратимів». Матрац стандартного розміру (60*120 см) коштує від 280 грн.

Постільн білизна

Комплекти постільної білизни для дітей насамперед повинні бути якісними і натуральними. Краса тут має відходити дещо на задій план, але компанія Magic Night іншої думки. Краса, натуральність і якість – ось що пропонує наш інтернет-магазин. Ми виготовляємо дитячі комплекти тільки з високоякісних тканин, провірених роками брендів. Знайдеться все: від бюджетних варіантів до комплектів преміум-класу. Різний склад тканини, колір, щільність впливають на вартість, але не на якість дитячих комплектів. Для прикладу стандартний комплект в дитяче ліжко (110*150 см) коштує від 210 до 510 грн, в залежності від тканини.

Та все-все-все

Крім товарів, які ми виготовляємо, ми підібрали дитячий асортимент інших груп текстилю: рушники і серветки, пледи, жакардові ковдри, пончо, халатики, набори для хрещення і подарункові набори для немовлят, турецькі принтовані комплекти для підлітків та багато-багато іншого. Продукція на сайті mnbaby.com.ua поповнюється майже щодня. Заходьте на наш сайт, обирайте, задавайте свої питання в чаті або телефонуйте, щоб отримати консультацію менеджера.

Сайт https://mnbaby.com.ua/

На всі питання відповість менеджер Інна - тел. 0661517245, 0983892882.

®