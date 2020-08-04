Чи ризикуєте ви захворіти на геморой? Практично кожна людина сьогодні ризикує захворіти на геморой.

Ви можете подумати: «Це не правда! У мене в родині ніхто не хворів на геморой». Однак відсутність у вас спадкової схильності не є стовідсотковою гарантією того, що ви ніколи не захворієте нагеморой. Перевірити, чи є у вас ймовірність нажити таку неприємність, як геморой чи ні, допоможе наступний тест. Вам необхідно чесно відповісти на кожне питання, і ви побачите, як йдуть справи у вашому випадку.

1. У вас сидяча робота (водій, офісний працівник) або робота пов'язана з великими фізичними навантаженнями (вантажник, шахтар, металург)?

2. Чи страждаєте ви хронічними запорами?

3. Чи можете ви назвати себе любителем гострої їжі, кави, алкогольних напоїв?

4. Чи виходить у вас правильно харчуватися або в силу обставин вам часто доводиться перекушувати на ходу?

5. Чи страждаєте ви від ожиріння?

6. Чи часто ви відчуваєте стрес?

Погодьтеся, мало хто відповість «ні» на всі питання. Згідно зі статистикою, 40% всіх захворювань у проктології припадає саме на геморой, яким однаково рівною мірою страждають і чоловіки, і жінки. Але, незважаючи на такий великий відсоток захворюваності, люди не поспішають йти до лікаря. А даремно! Крім того, що під маскою геморою може приховуватися онкологічні хвороби товстої кишки, геморой також прогресує, переходячи з однієї стадії в іншу, прирікаючи вас на великі муки.

І до того ж, сучасна медицина пропонує високоефективні методи лікування геморою БЕЗ ОПЕРАЦІЇ і без болю! Основною спеціалізацією медичного центру «ОН Клінік Суми» є БЕЗОПЕРАЦІЙНІ методи лікування геморою. Такі методики не потребують госпіталізації (лікування проходить амбулаторно), тривалого перебування в стаціонарі і вимушеної зміни звичного способу життя.

На всіх етапах лікування хворий не залишений без уваги – лікар консультує, веде роз'яснювальні бесіди, підтримується відео-контроль за його станом. У будь-який час ви можете звернутися в медичний центр «ОН Клінік Суми» як в профілактичних цілях, так і для лікування геморою безопераційним шляхом. Запис на прийом ведеться цілодобово.

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