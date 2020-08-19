Бойлеры и отключение горячей воды ® Как обезопасить себя от перебоев и отключения горячей воды? В таком случае рационально использование такого устройства как бойлер.

Для большего понимания ситуации, стоит отметить, что весь каталог бойлеров, по типу нагрева можно разделить на:

• Проточные

• Накопительные

Кроме того, есть ультрасовременные водонагреватели, которые эффективно совмещают в себе функции проточного нагрева, одновременно с накопительными системами и резервуарами для горячей воды.

Если в вашем доме, подключен газ — целесообразно использовать газовый водонагревательный прибор, но это не всегда логично, в случае с перебоями газоснабжения. Да и монтаж, такого оборудования — дело не простое, требующее финансовых вложений и одобрения соответствующих инстанций.

Что же касается электрических водонагревателей, т.е. бойлеров, они отличаются простотой монтажа, автоматическим управлением, хорошей производительностью и быстротой нагрева воды. Если ваши потребности в горячей воде сведены к минимуму.

Можно воспользоваться водонагревателем проточного типа, но его эксплуатация может влететь в копеечку при нагреве больших объемов воды. Хотя такая ситуация компенсируется максимальной продуктивностью, всего за секунду вода из-под крана нагревается до состояния кипятка. И чем меньший поток воды с крана, тем горячее она будет, и наоборот, чем больше открыт кран и выше скорость потока воды, тем ее температура будет ниже. При этом нужно убедиться в идеальном состоянии электросети, иначе она может не выдержать такую нагрузку.

Бойлер — водонагреватель эталонного типа

Наиболее правильным и выгодным решением станет приобретение водонагревателя электрического, накопительного типа, который не только завоевал популярность среди отечественных граждан, но и станет незаменимым помощником в вашем доме. А доступность такого устройства, обуславливает спрос на бойлеры и возможность каждого купить его в свой дом. Благодаря современному дизайну, они идеально вписываются в интерьер любого помещения.

Кроме того, бойлер — это надежность, уверенность в завтрашнем дне, и постоянное наличие горячей воды в нужном объеме.

Нагрев воды в бойлере осуществляется с помощью ТЭНа. Использование двух нагревательных элементов обеспечивает нагрев воды в экономичном и ускоренном режиме. Резервуар с качественной теплоизоляцией сохраняет температуру воды, с минимальными потерями тепла.