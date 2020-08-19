Общество

admin
admin
Сегодня 16:53115

Бойлеры и отключение горячей воды ®

Как обезопасить себя от перебоев и отключения горячей воды? В таком случае рационально использование такого устройства как бойлер.

Для большего понимания ситуации, стоит отметить, что весь каталог бойлеров, по типу нагрева можно разделить на:

  • • Проточные

  • • Накопительные

Кроме того, есть ультрасовременные водонагреватели, которые эффективно совмещают в себе функции проточного нагрева, одновременно с накопительными системами и резервуарами для горячей воды.

Если в вашем доме, подключен газ — целесообразно использовать газовый водонагревательный прибор, но это не всегда логично, в случае с перебоями газоснабжения. Да и монтаж, такого оборудования — дело не простое, требующее финансовых вложений и одобрения соответствующих инстанций.

Что же касается электрических водонагревателей, т.е. бойлеров, они отличаются простотой монтажа, автоматическим управлением, хорошей производительностью и быстротой нагрева воды. Если ваши потребности в горячей воде сведены к минимуму.

Можно воспользоваться водонагревателем проточного типа, но его эксплуатация может влететь в копеечку при нагреве больших объемов воды. Хотя такая ситуация компенсируется максимальной продуктивностью, всего за секунду вода из-под крана нагревается до состояния кипятка. И чем меньший поток воды с крана, тем горячее она будет, и наоборот, чем больше открыт кран и выше скорость потока воды, тем ее температура будет ниже. При этом нужно убедиться в идеальном состоянии электросети, иначе она может не выдержать такую нагрузку.

Бойлер — водонагреватель эталонного типа

Наиболее правильным и выгодным решением станет приобретение водонагревателя электрического, накопительного типа, который не только завоевал популярность среди отечественных граждан, но и станет незаменимым помощником в вашем доме. А доступность такого устройства, обуславливает спрос на бойлеры и возможность каждого купить его в свой дом. Благодаря современному дизайну, они идеально вписываются в интерьер любого помещения. 

Кроме того, бойлер — это надежность, уверенность в завтрашнем дне, и постоянное наличие горячей воды в нужном объеме.

Нагрев воды в бойлере осуществляется с помощью ТЭНа. Использование двух нагревательных элементов обеспечивает нагрев воды в экономичном и ускоренном режиме. Резервуар с качественной теплоизоляцией сохраняет температуру воды, с минимальными потерями тепла.

Общество

Бойлеры и отключение горячей воды ®
Сегодня 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Сегодня 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
Вчера 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
Вчера 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
view counter

Новости

На Сумщине 58 новых случаев коронавируса: в Сумах – 44
Сегодня 09:31
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
Вчера 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
Вчера 16:31
В Сумской мэрии тратят деньги на ролики о «Зеленбуде», а не на полив газонов (видео)
Сегодня 17:47
С пятницы на Сумщине похолодает
Сегодня 17:24
У Сумах пройде акція «Місто, дружнє до візочка»
Сегодня 16:55
Большая стройка не успела справиться с ремонтом Конотопской гимназии: учиться будут онлайн
Сегодня 16:34
Замглавы Сумского райсовета умер от COVID-19
Сегодня 16:06
На Сумщине, ликвидируя возгорание сухой растительности, пожарные спасли жилой сектор
Сегодня 15:20
На Сумщине дали 11 лет за убийство
Сегодня 15:07
У "Сумихімпрома" відсудили заборгованість у 238 млн гривень
Сегодня 15:02
В Сумах у полиции состоялась акция в поддержку задержанных за нападение на автобус в Харькове
Сегодня 14:15
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.