В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19 О ситуации с заболеваемость коронавирусной инфекции в городе Сумы говорили во время брифинга в мэрии и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко, и.о. директора КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Алла Оводенко, врач-инфекционист КНП «Клиническая больница № 5» Наталья Тарасова и городской детский внештатный инфекционист Марина Корниенко.

Елена Чумаченко сразу заметила, что уровень заболеваемости в областном центре растет чрезвычайно быстро. Уже в конце прошлой недели ежедневно обнаруживали более 60 больных, а в понедельник таких было 65. Так, сейчас в городе отмечается существенная нагрузка на врачебную сеть, когда выросли обращения пациентов с признаками пневмонии у семейных врачей, а также имеется перегрузка коечного фонда больными с тяжелым течением коронавирусной болезни и ее осложнениями.

Кроме того, в понедельник были зафиксированы два летальных случая (женщина 72 лет и мужчина 68 лет), а во вторник - умерла еще одна пожилая женщина, которая находилась на аппарате ИВЛ.

Во второй половине августа больных сумчан были вынуждены госпитализировать в больницы Белополья и Тростянца, ведь областная инфекционная больница, которая была определена учреждением «первой волны» уже была переполнена. Поэтому с 22 августа были вынуждены открыть для госпитализации реанимационное отделение больницы «второй волны» - № 5. Но уже в этот понедельник добавили еще одно отделение и на рассмотрении в Министерстве здравоохранения заявка на открытие отделения для стационарного лечения в больнице № 4.

Сейчас госпитализированы 34 больных, но, учитывая ограниченность коечного фонда, вынуждены оказывать помощь дома тем больным, которые должны лечиться в стационаре. Сегодня 94 сумчанина получают лечение от семейных врачей дома.

Но, болеют, собственно. и сами врачи - таких сейчас на лечении 43.

«Ситуация в Сумах усложняется, растет количество больных с тяжелым течением, поэтому мы очень просим сумчан не пренебрегать коронавирусной инфекцией, а очень серьезно отнестись к нынешнему развитию событий, - отметила Елена Чумаченко. - Стоит строго соблюдать меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены рук и гигиены кашля, использовать средства индивидуальной защиты (респираторы или маски). В случае отсутствия доступа к проточной воде с мылом, использовать антисептики для гигиены рук. Просим без необходимости не посещать магазины, рынки и другие места, где есть скопления людей».

Она также призвала сумчан быть самосознательными и нести ответственность за свое здоровье, а не перекладывать ее только на медицинских работников. К тому же, еще не все сумчане заключили декларации с семейными врачами, что также может осложнить их лечение.

По словам и. о. директора КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Аллы Оводенко, сейчас в разы увеличилась нагрузка на врачей первичного звена. Так, на домашнем лечении находятся 302 сумчанина, еще 724 - на самоизоляции.

На первых этажах амбулаторий ЦПМСД № 1 обустроены так называемые «ковидные» кабинеты, куда направляются пациенты с повышенной температурой, кашлем и т.п., чтобы не допустить их контакта с другими пациентами. В таких кабинетах происходит осмотр больных, при необходимости отбирается биологический материал. Сейчас количество таких кабинетов увеличивают, как и количество врачей, работающих в них.

Также Алла Оводенко сообщила, что в настоящее время принимается решение о закрытии свободной записи к семейным врачам через электронную систему, чтобы уменьшить наплыв пациентов и пути возможного заражения. «Если есть потребность - свяжитесь с вашим семейным врачом по телефону, и получите от него алгоритм дальнейших действий. Квалифицированную консультацию вам предоставят и в контакт-центре ЦПМСД № 1 по телефонам 78-77-00, (050) 4702003, который работает с 8:00 до 18:00, - отметила руководитель Центра первичной медико-санитарной помощи № 1. - Не стоит за каждым рецептом или направлением лично приходить к врачу, большинство услуг можно получить онлайн или по телефону, поэтому уважайте и берегите не только себя, но и своих близких и окружающих».

Врач-инфекционист больницы № 5 Наталья Тарасова сообщила, что 27 коек открытого в конце августа реанимационное отделение быстро заполнились, и уже в понедельник в заведении были вынуждены развернуть еще 20 в еще одном отделении.

За это время были госпитализированы 50 больных с подозрением, у 23 из которых подтвердилась коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней пневмонией. Врач отметила, что уже на третий-пятый день у больных появляются признаки пневмонии, которая быстро прогрессирует, и в стационаре находятся сумчане с поражением легочной ткани от 40 до 85%.

«Сейчас в больнице находятся 34 человека с подозрением на COVID-19, из них девять тяжелых - на кислородной поддержке и трое - на аппарате ИВЛ, - к сожалению, во вторник утром одна из них, женщина, умерла», - сообщила Евгения Тарасова.

Большинство из тех, кто находился в стационаре - женщины (27 из 50). Сейчас в заведении ощущается нехватка медперсонала, поэтому дальнейшее развертывание коек - невозможно.

Свою специфику заболеваемости имеют дети, сообщила городской детский инфекционист Марина Корниенко. Специалист отметила, что у детей клинические проявления болезни более широкие, в зону поражения попадают не только легкие, но и кишечник, отмечается неконтролируемые воспалительные процессы и т.п.

С подозрением на коронавирусной инфекции в детской клинической больнице Св. Зинаиды был обследован 371 ребенок, 16 из которых были госпитализированы с подтвержденным диагнозом в среднем и тяжелом состоянии течения болезни. Во вторник был выписан последний из них.

Врач призналась, что лечение детей требует не только больших физических усилий, но и большей эмоциональной нагрузки.

«К сожалению, есть впечатление, что наше общество в отношении к коронавирусной инфекции находится сейчас в эпохе средневековья - отрицая очевидные вещи, пренебрегая всеми теми элементарными средствами защиты, которые человечество выработало за свою историю, - эмоционально сказала Марина Корниенко. - Давайте не будем уподобляться средневековью, а будем современными людьми XXI века, имея огромный багаж гигиены и санитарии».